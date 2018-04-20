Операция "новичок": какие изменения могут произойти в правительстве?

Вице-премьер-министр – Замирбек Аскаров

Занимал должность вице-мэра Оша. До этого был акимом Ноокатского района, также работал председателем Ошского городского комитета по спорту и физической культуре.

Министр здравоохранения – Космосбек Чолпонбаев

Председатель Фармацевтического союза Кыргызстана

1963 г.р., уроженец с. Ичке-Жергез Ак-Суйского района Иссык-Кульской области

Председатель Государственного комитета по информационным технологиям и связи Бакыт Шаршембиев

Родился 22 августа 1976 года в с. Курпулдек Панфиловского района Чуйской области.

Образование высшее. Окончил в 1998 г. Кыргызский технический университет им. И. Раззакова. В 2009 г. Кыргызский государственный национальный университет им. Ж.Баласагына. Cпециальность инженер-конструктор. Магистр экономики

Трудовая деятельность

1998 - 2003

Электромеханик-инженер, производственная лаборатория ЧОФ ОАО "Кыргызтелеком"

2003 - 2004 Заместитель директора Сокулукского районного отделения ЧОФ ОАО

"Кыргызтелеком"

2004 -2005 Заместитель директора Московского районного отделения ЧОФ ОАО "Кыргызтелеком"

2005 - 2009 Директор Панфиловского районного отделения ЧОФ ОАО "Кыргызтелеком"

2009 - 2010 Коммерческий директор БГТС ОАО "Кыргызтелеком"

2010 - 2011 Заместитель генерального директора ИОФ ОАО "Кыргызтелеком"

2011 - 2014 Генеральный директор ИОФ ОАО "Кыргызтелеком"

2014 - 2015 Генеральный директор РПО РМТР филиала ОАО "Кыргызтелеком"

2015 - 2016 Председатель Правления ОАО "Кыргызтелеком"

с 30 июня 2016 года Председатель Государственного комитета информационных технологий и связи

26-августа 2017 года Атамбаев подписал указ об освобождении Шаршембиева от занимаемой должности.

А вот полный список нового состава правительства, рассматриваемого сегодня в парламенте.

Премьер-министр - Мухаммедкалый Абылгазиев.

Первый вице-премьер министр - Кубатбек Боронов.

Вице-премьер-министр - Жениш Разаков.

Вице-премьер-министр - Замирбек Аскаров.

Вице-премьер-министр - Алтынай Омурбекова.

Руководитель аппарата - Мурат Мукамбетов.

Министр иностранных дел - Эрлан Абдылдаев.

Министр внутренних дел - Кашкар Джунушалиев.

Министр юстиции - Айнур Абдылдаева.

Министр финансов - Адылбек Касымалиев.

Министр экономики - Олег Панкратов.

Министр сельского хозяйства - Нурбек Мурашев.

Министр транспорта и дорог - Жамшитбек Калилов.

Глава МЧС - Нурболот Мирзахмедов.

Министр образования и науки - Гульмира Кудайбердиева.

Министр здравоохранения - Космосбек Чолпонбаев.

Министр культуры, информации и туризма - Султанбек Жумагулов.

Министр труда и социального развития - Таалайкул Исакунова.

Глава Госкомитета по делам обороны - Эрлис Тердибеков.

Глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования - Уланбек Рыскулов.

Глава Госкомитета информационных технологий и связи - Бакыт Шаршембиев.

Глава Госкомитета национальной безопасности - Идрис Кадыркулов.