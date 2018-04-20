Операция "новичок": какие изменения могут произойти в правительстве?

Космосбек - министр здравоохранения ужасс!
Вице-премьер-министр – Замирбек Аскаров
Занимал должность вице-мэра Оша. До этого был акимом Ноокатского района, также работал председателем Ошского городского комитета по спорту и физической культуре.
Министр здравоохранения – Космосбек Чолпонбаев
Председатель Фармацевтического союза Кыргызстана
1963 г.р., уроженец с. Ичке-Жергез Ак-Суйского района Иссык-Кульской области
Председатель Государственного комитета по информационным технологиям и связи Бакыт Шаршембиев
Родился 22 августа 1976 года в с. Курпулдек Панфиловского района Чуйской области.
Образование высшее. Окончил в 1998 г. Кыргызский технический университет им. И. Раззакова. В 2009 г. Кыргызский государственный национальный университет им. Ж.Баласагына. Cпециальность инженер-конструктор. Магистр экономики
Трудовая деятельность
1998 - 2003
Электромеханик-инженер, производственная лаборатория ЧОФ ОАО "Кыргызтелеком"
2003 - 2004 Заместитель директора Сокулукского районного отделения ЧОФ ОАО
"Кыргызтелеком"
2004 -2005 Заместитель директора Московского районного отделения ЧОФ ОАО "Кыргызтелеком"
2005 - 2009 Директор Панфиловского районного отделения ЧОФ ОАО "Кыргызтелеком"
2009 - 2010 Коммерческий директор БГТС ОАО "Кыргызтелеком"
2010 - 2011 Заместитель генерального директора ИОФ ОАО "Кыргызтелеком"
2011 - 2014 Генеральный директор ИОФ ОАО "Кыргызтелеком"
2014 - 2015 Генеральный директор РПО РМТР филиала ОАО "Кыргызтелеком"
2015 - 2016 Председатель Правления ОАО "Кыргызтелеком"
с 30 июня 2016 года Председатель Государственного комитета информационных технологий и связи
26-августа 2017 года Атамбаев подписал указ об освобождении Шаршембиева от занимаемой должности.
А вот полный список нового состава правительства, рассматриваемого сегодня в парламенте.
Премьер-министр - Мухаммедкалый Абылгазиев.
Первый вице-премьер министр - Кубатбек Боронов.
Вице-премьер-министр - Жениш Разаков.
Вице-премьер-министр - Замирбек Аскаров.
Вице-премьер-министр - Алтынай Омурбекова.
Руководитель аппарата - Мурат Мукамбетов.
Министр иностранных дел - Эрлан Абдылдаев.
Министр внутренних дел - Кашкар Джунушалиев.
Министр юстиции - Айнур Абдылдаева.
Министр финансов - Адылбек Касымалиев.
Министр экономики - Олег Панкратов.
Министр сельского хозяйства - Нурбек Мурашев.
Министр транспорта и дорог - Жамшитбек Калилов.
Глава МЧС - Нурболот Мирзахмедов.
Министр образования и науки - Гульмира Кудайбердиева.
Министр здравоохранения - Космосбек Чолпонбаев.
Министр культуры, информации и туризма - Султанбек Жумагулов.
Министр труда и социального развития - Таалайкул Исакунова.
Глава Госкомитета по делам обороны - Эрлис Тердибеков.
Глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования - Уланбек Рыскулов.
Глава Госкомитета информационных технологий и связи - Бакыт Шаршембиев.
Глава Госкомитета национальной безопасности - Идрис Кадыркулов.