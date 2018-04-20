Сколько дней будут отдыхать кыргызстанцы на юбилей Бишкека?

Что за бред? А как же постановление? Это опубликовано в Вашей же газете.
Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаковподписал постановление Правительства Кыргызской Республики «О переносе выходных
дней».Согласно постановлению для работников государственных имуниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из
государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели выходнойдень 3 марта 2018 года переносится на рабочий день 9 марта2018 года. Данное решениеПравительства также рекомендовано к использованию руководителям юридических лиц
с частной формой собственности.В этой связи кыргызстанцы будут отдыхать 8,9,10 и 11марта 2018 года.
Кроме того переносятся:— выходной день 28 апреля 2018 года на рабочий день 30 апреля 2018 года;— выходной день 7 мая 2018 года (признается выходным,поскольку 5 мая совпадает на выходной день) на рабочий день 3 сентября 2018
года;— выходной день 3 ноября 2018 года на рабочий день 9ноября 2018 года;— выходные дни 29 декабря 2018 года и 5 января 2019 годана рабочие дни 31 декабря 2018 года и 2 января 2019 года соответственно.Тем самым, кыргызстанцы дополнительно будут отдыхать 30апреля, 3 сентября, 9 ноября, с 31 декабря 2018 года по 2 января 2019 года.Рабочими днями объявлены 3 марта, 28 апреля, 7 мая, 3ноября, 29 декабря 2018 года и 5 января 2019 года.