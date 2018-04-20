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Сколько дней будут отдыхать кыргызстанцы на юбилей Бишкека?

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Виктория Григоренко

Переноса выходного дня на понедельник на юбилей Бишкека не будет. Об этом VB.KG сообщили в Минтруда.

"29 апреля по Трудовому кодексу КР не является "красной" датой. Поэтому, перенос выходного дня не предусмотрен. 30 апреля кыргызстанцы выходят на работу", - пояснили в ведомстве.

Как уточняется, те, у кого рабочая неделя состоит из пяти дней, отдохнут два дня, граждане, имеющие шестидневный график – один.

Напомним, в следующее воскресенье 29 апреля 2018 года столица Кыргызстана отпразднует свое 140-летие. Праздничная дата выпадает в этом году на воскресенье. Мэрией Бишкека на этот день запланирована серия культурно-развлекательных мероприятий.

URL: https://www.vb.kg/370373
Теги:
праздник, юбилей, Бишкек
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Комментарии
нургазы
20.04.2018, 12:51

Что за бред? А как же постановление? Это опубликовано в Вашей же газете.

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаковподписал постановление Правительства Кыргызской Республики «О переносе выходных

дней».Согласно постановлению для работников государственных имуниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из

государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели выходнойдень 3 марта 2018 года переносится на рабочий день 9 марта2018 года. Данное решениеПравительства также рекомендовано к использованию руководителям юридических лиц

с частной формой собственности.В этой связи кыргызстанцы будут отдыхать 8,9,10 и 11марта 2018 года.

Кроме того переносятся:— выходной день 28 апреля 2018 года на рабочий день 30 апреля 2018 года;— выходной день 7 мая 2018 года (признается выходным,поскольку 5 мая совпадает на выходной день) на рабочий день 3 сентября 2018

года;— выходной день 3 ноября 2018 года на рабочий день 9ноября 2018 года;— выходные дни 29 декабря 2018 года и 5 января 2019 годана рабочие дни 31 декабря 2018 года и 2 января 2019 года соответственно.Тем самым, кыргызстанцы дополнительно будут отдыхать 30апреля, 3 сентября, 9 ноября, с 31 декабря 2018 года по 2 января 2019 года.Рабочими днями объявлены 3 марта, 28 апреля, 7 мая, 3ноября, 29 декабря 2018 года и 5 января 2019 года.

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фрунзе
20.04.2018, 14:17

Уважаемая редакция, вы уточнитесь-ранее Постановлением Правительства 28 апреля, суббота была объявлена рабочим днем с переносом на 30-е апреля. Соответственно 30 апреля, 1 мая являются нерабочими днями. Кому из вас верить?

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