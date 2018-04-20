Сколько дней будут отдыхать кыргызстанцы на юбилей Бишкека?

Переноса выходного дня на понедельник на юбилей Бишкека не будет. Об этом VB.KG сообщили в Минтруда.

"29 апреля по Трудовому кодексу КР не является "красной" датой. Поэтому, перенос выходного дня не предусмотрен. 30 апреля кыргызстанцы выходят на работу", - пояснили в ведомстве.

Как уточняется, те, у кого рабочая неделя состоит из пяти дней, отдохнут два дня, граждане, имеющие шестидневный график – один.

Напомним, в следующее воскресенье 29 апреля 2018 года столица Кыргызстана отпразднует свое 140-летие. Праздничная дата выпадает в этом году на воскресенье. Мэрией Бишкека на этот день запланирована серия культурно-развлекательных мероприятий.