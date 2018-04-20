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Отрезок улицы Орозбекова закроют до конца августа

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ВБ

Как сообщают в столичном Управлении капитального строительства, с 20 апреля в связи с ремонтом дорожного полотна будет закрыт участок улицы Орозбекова от улицы Можайского до улицы Саадаева.

В ходе реконструкции будет уложено дорожное полотно, проложены тротуары, обновлена арычная система и установлены дорожные бордюры. Работы планируется завершить до конца августа 2018 года.

Столичный муниципалитет просит извинения за причиненные неудобства и просит горожан и гостей столицы заранее продумывать альтернативные маршруты для передвижения.

URL: https://www.vb.kg/370374
Теги:
дороги, ремонт, Бишкек
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