Отрезок улицы Орозбекова закроют до конца августа

Как сообщают в столичном Управлении капитального строительства, с 20 апреля в связи с ремонтом дорожного полотна будет закрыт участок улицы Орозбекова от улицы Можайского до улицы Саадаева.

В ходе реконструкции будет уложено дорожное полотно, проложены тротуары, обновлена арычная система и установлены дорожные бордюры. Работы планируется завершить до конца августа 2018 года.

Столичный муниципалитет просит извинения за причиненные неудобства и просит горожан и гостей столицы заранее продумывать альтернативные маршруты для передвижения.