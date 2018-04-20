Операция "новичок": какие изменения могут произойти в правительстве?

Председатель Госкомитета по делам обороны – Эрлис Тердикбаев
Тердикбаев Эрлис Джекшенович родился 27 мая 1969 года в селе Иссык-Ата, Чуйской области. Учился Алма-Атинском высшем общевойсковом командном училище, Общевойсковой академии ВС РФ и в Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Воинское звание - полковник.
05.08.86 - 27.06.90 Курсант в Алма-Атинском высшем общевойсковом командном училище
27.06.90 - 08.06.92 Служба в Мотострелковом полку МСД Закавказского ВО
08.06.92 - 15.01.93 Откомандирован в распоряжение Министерства обороны КР
15.01.93 - 29.08.00 Служба в войсковой части 73809
29.08.00 - 06.07.02 Служба в отдельном батальоне особого назначения
06.07.02 - 27.08.04 Слушатель в Общевойсковой академии ВС РФ
27.08.04 - 16.04.05 Служба в войсковой части 73809
16.04.05 - 08.12.06 Служба в войсковой части 36806
08.12.06 - 25.12.07 Служба в Бишкекском высшем военном училище ВС КР
25.12.07 - 01.12.09 Служба в Министерстве обороны КР
01.12.09 - 05.04.10 Служба в Главном штабе ВС КР
05.04.10 - 06.05.11 Служба в войсковой части 52806
06.05.11 - 18.04.12 Служба в войсковой части 30630
18.04.12 - 27.07.13 Служба в войсковой части 01525
27.07.13 - 03.07.14 Слушатель в Военной академии Генерального штаба ВС РФ
03.07.14 - Служба в войсковой части 01525
Январь, 2017. Назначен начальником новообразованной службы Сухопутных войск в ВО КР.
Председатель Государственного комитета национальной безопасности - Идрис Кадыркулов
Родился в 1971 году в Сокулукском районе Чуйской области. Окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности "экономика и организация управления" и магистратуру в Академии госуправления при президенте по специальности "высшая школа государственной политики и управления".
Начал трудовую деятельность в 1994 году со службы в ОВД.
С 1998-го по 2002 год служил в органах национальной безопасности КР.
С 2002-го - на руководящих должностях в управлениях ГКНБ по Бишкеку, Чуйской и Баткенской областям. Занимал пост заместителя директора АКС ГНКБ.
С 2015-го по 2016 год - первый заместитель председателя ныне упраздненной Государственной службы контроля наркотиков.
С 2016-го по 2018-й был начальником управления ГКНБ по Ошу и Ошской области.
7 апреля 2018 года назначен директором службы анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности в ранге замглавы ГКНБ.
Полковник. Женат, трое детей.