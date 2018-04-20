Погода
$ 68.35 - 68.64
€ 84.20 - 85.32

Операция "новичок": какие изменения могут произойти в правительстве?

358  0
ВБ

Председатель Госкомитета по делам обороны – Эрлис Тердикбаев

Тердикбаев Эрлис Джекшенович родился 27 мая 1969 года в селе Иссык-Ата, Чуйской области. Учился Алма-Атинском высшем общевойсковом командном училище, Общевойсковой академии ВС РФ и в Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Воинское звание - полковник.

05.08.86 - 27.06.90 Курсант в Алма-Атинском высшем общевойсковом командном училище

27.06.90 - 08.06.92 Служба в Мотострелковом полку МСД Закавказского ВО

08.06.92 - 15.01.93 Откомандирован в распоряжение Министерства обороны КР

15.01.93 - 29.08.00 Служба в войсковой части 73809

29.08.00 - 06.07.02 Служба в отдельном батальоне особого назначения

06.07.02 - 27.08.04 Слушатель в Общевойсковой академии ВС РФ

27.08.04 - 16.04.05 Служба в войсковой части 73809

16.04.05 - 08.12.06 Служба в войсковой части 36806

08.12.06 - 25.12.07 Служба в Бишкекском высшем военном училище ВС КР

25.12.07 - 01.12.09 Служба в Министерстве обороны КР

01.12.09 - 05.04.10 Служба в Главном штабе ВС КР

05.04.10 - 06.05.11 Служба в войсковой части 52806

06.05.11 - 18.04.12 Служба в войсковой части 30630

18.04.12 - 27.07.13 Служба в войсковой части 01525

27.07.13 - 03.07.14 Слушатель в Военной академии Генерального штаба ВС РФ

03.07.14 - Служба в войсковой части 01525

Январь, 2017. Назначен начальником новообразованной службы Сухопутных войск в ВО КР.

Председатель Государственного комитета национальной безопасности - Идрис Кадыркулов

Родился в 1971 году в Сокулукском районе Чуйской области. Окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности "экономика и организация управления" и магистратуру в Академии госуправления при президенте по специальности "высшая школа государственной политики и управления".

Начал трудовую деятельность в 1994 году со службы в ОВД.

С 1998-го по 2002 год служил в органах национальной безопасности КР.

С 2002-го - на руководящих должностях в управлениях ГКНБ по Бишкеку, Чуйской и Баткенской областям. Занимал пост заместителя директора АКС ГНКБ.

С 2015-го по 2016 год - первый заместитель председателя ныне упраздненной Государственной службы контроля наркотиков.

С 2016-го по 2018-й был начальником управления ГКНБ по Ошу и Ошской области.

7 апреля 2018 года назначен директором службы анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности в ранге замглавы ГКНБ.

Полковник. Женат, трое детей.

URL: https://www.vb.kg/370375
Теги:
ГКНБ, парламент, правительство, Госкомитет по делам обороны
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  