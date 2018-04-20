Операция "новичок": какие изменения могут произойти в правительстве?

Председатель Госкомитета по делам обороны – Эрлис Тердикбаев

Тердикбаев Эрлис Джекшенович родился 27 мая 1969 года в селе Иссык-Ата, Чуйской области. Учился Алма-Атинском высшем общевойсковом командном училище, Общевойсковой академии ВС РФ и в Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Воинское звание - полковник.

05.08.86 - 27.06.90 Курсант в Алма-Атинском высшем общевойсковом командном училище

27.06.90 - 08.06.92 Служба в Мотострелковом полку МСД Закавказского ВО

08.06.92 - 15.01.93 Откомандирован в распоряжение Министерства обороны КР

15.01.93 - 29.08.00 Служба в войсковой части 73809

29.08.00 - 06.07.02 Служба в отдельном батальоне особого назначения

06.07.02 - 27.08.04 Слушатель в Общевойсковой академии ВС РФ

27.08.04 - 16.04.05 Служба в войсковой части 73809

16.04.05 - 08.12.06 Служба в войсковой части 36806

08.12.06 - 25.12.07 Служба в Бишкекском высшем военном училище ВС КР

25.12.07 - 01.12.09 Служба в Министерстве обороны КР

01.12.09 - 05.04.10 Служба в Главном штабе ВС КР

05.04.10 - 06.05.11 Служба в войсковой части 52806

06.05.11 - 18.04.12 Служба в войсковой части 30630

18.04.12 - 27.07.13 Служба в войсковой части 01525

27.07.13 - 03.07.14 Слушатель в Военной академии Генерального штаба ВС РФ

03.07.14 - Служба в войсковой части 01525

Январь, 2017. Назначен начальником новообразованной службы Сухопутных войск в ВО КР.

Председатель Государственного комитета национальной безопасности - Идрис Кадыркулов

Родился в 1971 году в Сокулукском районе Чуйской области. Окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности "экономика и организация управления" и магистратуру в Академии госуправления при президенте по специальности "высшая школа государственной политики и управления".

Начал трудовую деятельность в 1994 году со службы в ОВД.

С 1998-го по 2002 год служил в органах национальной безопасности КР.

С 2002-го - на руководящих должностях в управлениях ГКНБ по Бишкеку, Чуйской и Баткенской областям. Занимал пост заместителя директора АКС ГНКБ.

С 2015-го по 2016 год - первый заместитель председателя ныне упраздненной Государственной службы контроля наркотиков.

С 2016-го по 2018-й был начальником управления ГКНБ по Ошу и Ошской области.

7 апреля 2018 года назначен директором службы анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности в ранге замглавы ГКНБ.

Полковник. Женат, трое детей.