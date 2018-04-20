В Вашингтоне обсудили привлечение инвестиций в Кыргызстан

В Вашингтоне состоялся круглый стол с участием представителей Национального банка, коммерческих банков КР и финансовых организаций США

17 апреля 2018 года в г. Вашингтон состоялся круглый стол, в ходе которого обсуждены вопросы привлечения инвестиций и развития бизнеса в Кыргызстане, а также развития и укрепления сотрудничества между коммерческими банками и финансовыми организациями Кыргызстана и США, сообщает пресс-служба МИД КР.

В частности, кыргызская сторона вкратце ознакомила участников мероприятия с инвестиционными возможностями Кыргызстана, рассказала об экономическом развитии страны, а также укреплении отношений в экономической сфере с соседними странами по региону.

В работе круглого стола приняли участие представители Национального банка КР, Посольства КР в США и Канаде, Американо-Кыргызского Делового Совета коммерческих банков Кыргызстана ("Айыл Банк", "Бакай Банк", "Бай-Тушум", "Банк Компаньон", "БТА Банк", "Кыргызкоммерцбанк", "Коммерческий банк Кыргызстан", "Оптима Банк", "FINCA", "KICB"), а также представители финансовых организаций США.