Возвращение некоторых чиновников в правительство вполне закономерно

Напомним, предлагаемый новым составов правительства глава МВД КР Кашкар Джунушалиев уже занимал эту должность с июня по ноябрь 2016 года. И проработал на посту полгода. До этого он был главой ГУВД Бишкека.

Отметим, что некоторые персонажи, предлагаемые сегодня в составе нового правительства, уже занимали высокие посты.

Так, в ноябре 2016 года на пост вице-премьер-министра заступал Мухаммедкалый Абулгазиев. Гульмира Кудайбердиева заняла должность министра образования вместо ушедшей в отставку Эльвиры Сариевой. Вице-премьером по экономическому блоку уже был Олег Панкратов. И, кстати, его "ушел" Сапар Исаков, поставив на место Панкратова его заместителя, молодого Артема Новикова. Который, к слову, себя так и не проявил…

Жениш Разаков уже занимал пост вице-премьер-министра КР в 2016 году. А в октябре 2017 Атамбаев сделал его своим советником.