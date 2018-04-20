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Маневр Исакова с "возрастным фактором" не прошел

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Виктория Григоренко

Юный возраст – удобная платформа для маневра. Такое мнение высказал на своей страничке в соцсети известный экономист Кубат Рахимов.

"Это удобная платформа для маневра, но не более, и больше пахнет инфантилизмом, а не зрелостью будущего политика - тяжеловеса. Например, Александр Григорьевич Лукашенко выиграл честные президентские выборы в 39 лет. Но смог стать самостоятельным политиком, а не паяцем в руках своего разношёрстного окружения. Тот же Бабанов был премьером в 41, и ни разу не говорил, что молодой и не бейте меня за это", - прокомментировал "последнее слово" Сапара Исакова Рахимов.

Что касается программы "Таза Коом", подчеркивает эксперт, "там все смешано так, что проще с нуля написать новую осмысленную программу".

"Сейчас это лишь набор "хотелок" без приоретизации", - считает экономист.

Напомним, вчера уже бывший премьер заявил в ЖК:

"У меня есть самая главная фора - мой возраст. Мне всего лишь 40 лет. Конечно, я не знаю куда судьба меня занесет, что будет. Но у меня такая хорошая черта есть - я оптимист. Я всегда говорю, что все будет хорошо, все будет здорово. Я и вам это советую. Всегда нужно думать о хорошем. Я хотел бы вам одну просьбу выразить, попросить вас: нельзя забывать про проект "Таза коом". Это будущее нашей страны. Этот проект приведет страну к процветанию. Поэтому, хочу вас попросить поддерживать этот проект. Он очень важен. Это единственный проект, который выведет страну вперед".

URL: https://www.vb.kg/370378
Теги:
парламент, правительство, Сапар Исаков
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Комментарии
Атанчик
20.04.2018, 16:01

Атандын башы Сапарчик коп сулобо! 

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Иван Иваныч
20.04.2018, 16:40

Посмотрел на известные фамилии тех, кто кричит за Исакова. Мне и саммому жаль что не дали поработать. Но чем больше узнаю о его деятельности и чем больше убеждаюсь в его зависимости от АША, тем становится неприятной эта шумиха. Вот в голос плачет госпожа Д. Асылбашева. А вы знаете почему?  Игры кочевников, другие массовые мероприятия, где большие деньги она снимала за счет личной благосклонности Сапара., У нее пиар, самопиар, присвоение чужих заслуг. На самом деле, сама она ничего не умеет делать, кроме того, что хвалить себя, пользоваться непорядочно услугами других и вешать себе на грудь медали. Да  не хочется говорить о ней лишь из за глубокого уважения к фамилии ее покойного свекра. Очень порядочный и достойный человек светлая ему память. Никогда не ПИАРился, а столько для страны сделал. Довелось видеть его в работе и в жизни много сталкивались.

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