Маневр Исакова с "возрастным фактором" не прошел

Юный возраст – удобная платформа для маневра. Такое мнение высказал на своей страничке в соцсети известный экономист Кубат Рахимов.

"Это удобная платформа для маневра, но не более, и больше пахнет инфантилизмом, а не зрелостью будущего политика - тяжеловеса. Например, Александр Григорьевич Лукашенко выиграл честные президентские выборы в 39 лет. Но смог стать самостоятельным политиком, а не паяцем в руках своего разношёрстного окружения. Тот же Бабанов был премьером в 41, и ни разу не говорил, что молодой и не бейте меня за это", - прокомментировал "последнее слово" Сапара Исакова Рахимов.

Что касается программы "Таза Коом", подчеркивает эксперт, "там все смешано так, что проще с нуля написать новую осмысленную программу".

"Сейчас это лишь набор "хотелок" без приоретизации", - считает экономист.

Напомним, вчера уже бывший премьер заявил в ЖК:

"У меня есть самая главная фора - мой возраст. Мне всего лишь 40 лет. Конечно, я не знаю куда судьба меня занесет, что будет. Но у меня такая хорошая черта есть - я оптимист. Я всегда говорю, что все будет хорошо, все будет здорово. Я и вам это советую. Всегда нужно думать о хорошем. Я хотел бы вам одну просьбу выразить, попросить вас: нельзя забывать про проект "Таза коом". Это будущее нашей страны. Этот проект приведет страну к процветанию. Поэтому, хочу вас попросить поддерживать этот проект. Он очень важен. Это единственный проект, который выведет страну вперед".