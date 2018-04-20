Фестивали, сдача новых домов, гуляния... Что еще будет на юбилей столицы?

В преддверии празднования 140-летия Дня города Бишкек, мэрия столицы подготовила обширную программу для бишкекчан и жителей города.

С 30 марта по 2 мая текущего года в городе Бишкек проходят и будут организованы торжественные праздничные мероприятия ко Дню города.

С 30 марта начались концертные программы в Кыргызской Национальной филармонии имени Т. Сатылганова ансамблей "Семетей", "Сувенир", концерт большого симфонического оркестра, ансамбля комузистов "Акак", "Кыргыз Руху", "Доор", конкурс-фестиваль "Юные таланты" на площадке у памятника "Курманжан-Датке", в парке имени Д.Асанова и в других общественных местах проводиться праздничные концертные мероприятия.

С 19 по 21 апреля на стадионе "Динамо" будут проведены футбольные матчи среди сотрудников столичного ГУВД и районных подразделений.

21 апреля с 19:00 до 21:00 часов на центральной площади "Ала-Тоо" состоится ночной флешмоб от любителей спорта, приуроченный к 140-летию Бишкека.

С 22 по 28 апреля на городском ипподроме "Ак-Кула" состоятся национальные конно-спортивные игры.

С 26 апреля по 2 мая в рамках Международного фестиваля СИОФФ (Дельфийские игры), ко Дню города состоится Международный детский фестиваль "Наристе". На фестивале примут участие 170 человек из семи стран мира таких как: Сьерра-Леоне, Венгрия, Италия, Казахстан, Россия, Турция и Индия. Открытие Международного фестиваля состоится в Национальной филармонии имени Сатылганова 27 апреля в 17:00 часов.

26 апреля состоится открытие двух новых многоквартирных домов в микрорайоне "Тунгуч".

27 апреля в 10:30 часов на базе воинской части №714 по улице Льва Толстого № 214 будет проведен городской военно-патриотический конкурс "Эр жигит" среди победителей районных команд столичных школ.

29 апреля с 11:00 до 13:00 часов состоится выступление иностранных детских коллективов Международного фестиваля возле памятника "Курманжан-Датке". На Старой площади состоится "Фестиваль цветов" и выставка топиарий, организованная муниципальным предприятием "Бишкекзеленхоз".

С 19:00 до 23.00 часов (вечерний блок) возле фонтанов на площади "Ала-Тоо" будет организована концертная программа с участием звезд кыргызской эстрады, до начала концерта состоится шествие иностранных, городских детских коллективов Международного фестиваля от Национальной филармонии имени Сатылганова до площади "Ала-Тоо".В 23:30 часов состоится праздничный фейерверк на площади "Ала-Тоо".

30 апреля с 10:00 до 13:00 часов на старой площади стартует открытое первенство города Бишкек по дуатлону.

1 мая в 11:00 часов в рамках Международного детского фестиваля "Наристе" пройдет шествие иностранных детских коллективов фестиваля от детской школы искусств № 4 до парка имени Д. Асанова. В тот же день 1 мая в 11:30 часов состоится закрытие Международного фестиваля в парке им. Д.Асанова.

Также 29 апреля во всех четырех районах столицы запланированы различные мероприятия - чествование ветеранов и пожилых людей, ярмарки, выставки, конкурсы и спортивные состязания.

В Ленинском районе:

В 11:00 часов на Аллее Молодежи у Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова состоится фотовыставка "Пишпек-Фрунзе-Бишкек", выставка прикладного искусства и выступление творческих групп.

В Октябрьском районе:

В парке 125-летия городу Бишкек, расположенном напротив микрорайона Асанбай состоится праздничный концерт детских творческих коллективов под названием "Бишкеку - 140". В 13:00 в микрорайоне "Кок-Жар" (в СШ № 88) пройдут выставки, праздничный концерт с участниками Международного фестиваля "Наристе", а также флешмоб.

В Первомайском районе:

В 10:00 возле памятника имени У. Салиевой будут организованы флешмобы, концерт творческих коллективов, выставка-ярмарка народных изделий, ремесел и рукоделия и конкурс детских рисунков.

В Свердловском районе:

В 11:00 часов в сквере имени Т. Сатылганова возле здания оперы и балета имени А. Малдыбаева состоится концерт классической музыки. В 13:00 часов пройдет концерт джазовой музыки и выступление группы "Аура".

В рамках празднования 140-летия города Бишкек также будет празднично оформлена центральная площадь Ала-Тоо, сцена площади Ала-Тоо и Агропрома в формате 3D маппинга.

Будут оформлены рекламные щиты и кронштейны, флагштоки на площади "Ала-Тоо", МАФ кольца на перекрестках центральных улицах города (синий,белый). А также проспект Чуй и площадь Ала-Тоо оформлены световыми гирляндами.

Столичный муниципалитет приглашает всех горожан и гостей столицы вместе отпраздновать 140-летний юбилей нашего любимого города и посетить праздничные мероприятия!