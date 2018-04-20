В Бишкеке мужчина умер за рулем во время движения

В Бишкеке произошло ДТП на пересечении улиц Горького и 7 апреля. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

По ее данным, водитель грузового авто не справился с управлением и въехал в ограждение, установленное вдоль дороги. Единственная жертва случившегося – сам водитель.

По предварительным данным, у него случился приступ эпилепсии во время движения. К прибытию "Скорой" мужчина уже был мертв. Тело доставлено в морг.

"На месте работает следственно-оперативная группа. Детали произошедшего выясняются", - сообщили VB.KG в ГУОБДД.