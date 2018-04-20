В Минтруда ошиблись. На юбилей Бишкека отдохнем три дня

Как вновь уточнили ведомстве, 29, 30 и 1 – нерабочие дни

Выходные 29, 30 апреля и 1 мая. Об этом VB.KG сообщили в Минтруда.

"Согласно постановлению правительства 28 апреля по Трудовому кодексу КР считается рабочим днем. Выходной переносится на 30 апреля понедельник. Также 1 мая является праздничной датой – Днем труда. Поэтому, выходят на работу кыргызстанцы только 2 мая 2018 года", - пояснили в ведомстве.

Как уточняется, в связи с праздниками кыргызстанцы отдохнут три дня.

Также выходными в мае будут 5 и 9 мая. Выходной день 7 мая признается выходным так как 5 мая выпадает на выходной день, переносится на рабочий день 3 сентября 2018.

Ранее в ведомстве сообщили, что выходным днем будет лишь 29 апреля – воскресенье.

Напомним, в следующее воскресенье 29 апреля 2018 года столица Кыргызстана отпразднует свое 140-летие. Праздничная дата выпадает в этом году на воскресенье. Мэрией Бишкека на этот день запланирована серия культурно-развлекательных мероприятий.