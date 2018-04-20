Погода
$ 68.35 - 68.64
€ 84.20 - 85.32

Фабрика на территории "Макмалзолото" построена незаконно?!

243  0
ВБ

АКС ГКНБ в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт нарушения законодательства КР при выдаче разрешения на строительство золотоизвлекательной фабрики ОсОО "Джи эл Макмал деволопинг" на территории золоторудного комбината "Макмалзолото" Тогуз-Тороуского района.

Установлено, что Жалал-Абадским представительством Департамента государственной экспертизы Госагентства архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства при Правительства КР выдано разрешение без заключения экологической экспертизы, на основании которого в 2017 году Тогуз-Тороузским управлением по градостроительству и архитектуры выдано разрешение на строительство вышеуказанной фабрики.

19 апреля 2018 года по данному факту следственными органами ГКНБ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 ч.2 (Злоупотребление должностным положением) и 221 ч.1 (Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) УК КР.

Ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/370382
Теги:
ГКНБ, Макмал, Тогуз-Тороуский район, АКС ГКНБ
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  