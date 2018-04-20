Фабрика на территории "Макмалзолото" построена незаконно?!

АКС ГКНБ в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт нарушения законодательства КР при выдаче разрешения на строительство золотоизвлекательной фабрики ОсОО "Джи эл Макмал деволопинг" на территории золоторудного комбината "Макмалзолото" Тогуз-Тороуского района.

Установлено, что Жалал-Абадским представительством Департамента государственной экспертизы Госагентства архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства при Правительства КР выдано разрешение без заключения экологической экспертизы, на основании которого в 2017 году Тогуз-Тороузским управлением по градостроительству и архитектуры выдано разрешение на строительство вышеуказанной фабрики.

19 апреля 2018 года по данному факту следственными органами ГКНБ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 ч.2 (Злоупотребление должностным положением) и 221 ч.1 (Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) УК КР.

Ведется следствие.