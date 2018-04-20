"Бизнес-омбудсмен", "Таза коом" и "Умный город" - все будет!

Ставка сделана и на продвижение нацбизнеса Кыргызстана

Кандидат в премьеры КР Мухаммедкалый Абылгазиев планирует создать институт бизнес-омбудсмена и реализовать "Таза Коом". Об этом он заявил в ходе внеочередного заседания ЖК.

Кандидат отметил, что перед правительством стоит важнейшая задача - сделать конкурентоспособной и привлекательной для инвесторов экономику КР.

"Общество и бизнес устали от неправомерных действий со стороны проверяющих структур. Поэтому, главным направлением будет автоматизация большинства процессов налогового и таможенного администрирования. А также создание в государстве института бизнес-омбудсмена, оперативно защищающего и продвигающего интересы национального бизнеса", - заявил кандидат.

Правительству необходимо направление на повсеместную автоматизацию и цифровизацию процессов управления в рамках проекта "Таза коом". И этот проект, как и "Умный город", должен быть реализован, добавил Мухаммедкалый Абылгазиев.