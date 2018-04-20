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Беспорядки на "Макмалзолото" спровоцировало руководство "на местах"?

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Виктория Григоренко

Одна из рассматриваемых версий, что беспорядки на "Макмале" спровоцированы представителями компании ОсОО "Джи эл Макмал девелопинг" на местах. Об этом VB.KG сообщил источник в силовых структурах.

Не исключено, делится собеседник, что сотрудники золотоизвлекательной фабрики пытались скрыть растрату средств.

- По изучаемым нами данными есть основания полагать, что работа ими выполнена не была, деньги ушли не по назначению, а отчитываться перед основными инвесторами надо. Возможно, как выход из положения и был этот митинг с поджогами и "порчей имущества", - поделился источник.

Примечательно, что сегодня ГКНБ сообщило о возбуждении уголовного дела по факту незаконной выдачи разрешения на строительство фабрики на территории золоторудного комбината "Макмалзолото" по статьям 304 "Злоупотребление должностным положением" и 221 "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций" Уголовного кодекса КР.

Напомним, 11 апреля 2018 года жители Тогуз-Тороуского района вышли на митинг и сожгли здание фабрики и офис компании "Джи Эл Макмал Девелопинг". В настоящее время за участие в массовых беспорядках задержано 12 человек. При этом, как отмечается, истинных зачинщиков найти так и не удалось.

URL: https://www.vb.kg/370384
Теги:
ГКНБ, Макмал, массовые беспорядки
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