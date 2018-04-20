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Силовики назвали "неприятным сюрпризом" возможный уход Улана Исраилова

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Виктория Григоренко

В парламенте рассматривают новый состав правительства. В числе кандидатур - Кашкар Джунушалиев на пост главы МВД. Ранее он уже занимал пост главы министерства внутренних дел с июня по октябрь 2016 года.

Если Джунушалиева утвердят, при этом смещается нынешний глава ведомства Улан Исраилов, назначенный на эту должность ноябре 2016 года.

Примечательно, что новость о возвращении бывшего начальника МВД, мягко говоря, не сильно обрадовала сотрудников правоохранительных органов.

- Улан Исраилов был в авторитете. С ним работалось лучше: двигались реформы, не было конфликтов внутри ведомства, что, по правде, не скажешь про прежнего главу ведомства. Поэтому известие о возможной отставке Исраилова стало неприятным сюрпризом для большинства представителей МВД, - поделились они в личной беседе с VB.KG.

URL: https://www.vb.kg/370386
Теги:
МВД, правительство
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