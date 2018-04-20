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На юге изъяли крупную партию опия-сырца

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ВБ

Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики по г. Ош и Ошской области была успешно проведена специальная операция, направленная на выявление, пресечение сбыта и распространения

наркотических средств. По полученной информации при проведении контрольного закупа 17 апреля 2018 года в Араванском районе был задержан житель Кара-Суйского района 1976 г.р., У.Ш., у которого при личном досмотре в кармане брюк было обнаружено и изъято вещество темно-коричневого цвета со специфическим запахом, весом примерно 7 гр.

Согласно проведенной операции следственной службой Араванского РОВД было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 246 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение и перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта ) УК КР. В рамках возбужденного уголовного дела по постановлению Араванского районного суда был проведен обыск по месту проживания подозреваемого.

В ходе проведения обыска в комнате были обнаружены и изъяты обмотанные скотчем 4 свертка в полиэтиленовых пакетах из под "DANUO" вещества темно-коричневого цвета, со специфическим запахом, сообщает пресс-служба МВД КР.

Согласно проведенной химической экспертизе, изъятое вещество является наркотическим средством "опий", весом 4 кг 433 гр. Задержанный водворен в ИВС. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по

установлению иных лиц, причастных к данному преступлению.

От редакции добавим, что в данном случае речь идет, скорее всего, об опие-сырце, который является одним из наиболее опасных наркотиков. Как и другие наркотики, получаемые из опиумного мака, опий сырец ко всему негативному еще и очень токсичен, так как для того, чтобы его употребить, используются различные химические компоненты, которые не удаляются из наркотика полностью и попадают в организм.

URL: https://www.vb.kg/370387
Теги:
Араванский район, наркотики, Ош, Ошская область
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