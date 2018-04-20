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Как остаться в живых после бишкекских общепитов?

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Виктория Григоренко

Центр профилактики заболеваний Аламудунского района проинформировал о семи основных продуктах, способных вызвать отравление.

- Пищевые отравления – острые заболевания, возникающие вследствие употребления недоброкачественных или ядовитых продуктов. Чаще всего они возникают от некачественного мяса, рыбы, бульона, колбасы, консервов, грибов, яиц и т.д. Заражение продуктов связано с нарушением правил их заготовки, приготовлением продуктов, транспортировки, хранения, кулинарной обработки. Поэтому стоит внимательно осматривать продукты перед употреблением - внешний вид зараженных продуктов может измениться! - отмечает ведомство.

Уточняется, что признаков отравления несколько.

- Это рвота, боль в животе, диарея, головная боль, головокружение, боли в мышцах, общая слабость. Поэтому призываем граждан не питаться в сомнительных пунктах общепита, не соблюдающих элементарных правил гигиены, а также не приобретать готовые пищевые продукты (пирожки, самсы и т.д.) с рук и в неустановленных местах, - подчеркнули в АРЦПЗиГСЭН.

Примечательно, что сегодня ведомство провело семинар по профилактике пищевых отравлений среди администраторов и технологов предприятий общественного питания (кафе, столовые, Центры отдыха, рестораны и т.д.). Были рассмотрены вопросы по соблюдению санитарно-гигиенических противоэпидемических требований: правил заготовки, транспортировки, хранения и приготовления пищевых продуктов.

Напомним, в конце марта этого года после посещения ресторана "Ала-Тоо" за медицинской помощью обратились 173 человека. Госпитализировано 100 человек, из которых - 19 детей. Как позже выяснилось, причиной отправления стала сальмонелла в курице по-тайски.

URL: https://www.vb.kg/370388
Теги:
Госсанэпиднадзор, отравление
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