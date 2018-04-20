Россия и Кыргызстан. Кто мы друг другу?

Прошедший накануне круглый стол "Россия после президентских выборов: российский фактор в обеспечении безопасности и экономической интеграции Кыргызстана", организованный Клубом региональных экспертов "Пикир", собрал небывалое количество участников.

Еще до начала мероприятия собравшиеся активно обсуждали приоритеты сотрудничества с Россией. После чего модератор Игорь Шестаков предложил продолжить дискуссию в формате мероприятия.

Первым взял слово сопредседатель Клуба экспертов КР "Пикир" экономист Джумакадыр Акенеев. Он напомнил, что Россия – единственный инвестор, который за время обретения суверенитета списывает долги нашему государству.

- Мы должны многим организациям: Всемирному банку, МВФ, правительству КНР. И периодически они нам напоминают о выплате по займам. Россия также была в этом списке. Сейчас она нам простила все долги. А все потому, что и КР для РФ - один из главных стратегических партнеров, - отметил Акенеев.

Однако политический деятель Ишенбай Кадырбеков, вступивший в обсуждение, уверен, что РФ все же необходимо пересмотреть свое отношение к Кыргызстану.

- Сотрудничество должно основываться не только на исторической памяти и торгово-экономических проектах, но и на уровне образовательного, культурно-гуманитарного и идеологического взаимодействия. Сейчас, начиная с дошкольных и заканчивая высшими учебными заведениями, нашим детям промывают мозги, моделируют сознание и вкладывают в их умы чужую идеологию. Это активно делают представители Запада, арабских стран, Китая. Единственная, кто не конкурирует за умы – Россия, - подчеркнул Кадырбеков.

Согласился с высказываниями предыдущего спикера и политический деятель Таалатбек Масадыков.

- По ряду вопросов у двух стран отсутствует общая позиция и кардинально расходятся векторы, что является недопустимым в формате стратегического партнерства. Сейчас, когда я слышу выступления наших чиновников по ряду международных, экономическим и вопросам внутренней и внешней безопасности, складывается впечатление, что мы еще не определились с внешнеполитическим вектором, и пока только ищем свой путь. Есть вопросы и к российским экспертам – у РФ вообще есть политика в отношении стран Центральной Азии, и кто ею занимается? Российским структурам и организациям, которые работают и действуют в Кыргызстане, необходимо собирать реальную и объективную информацию, делать четкий срез ситуации, происходящей у нас в республике. Нам давно пора определиться со своей позицией: являемся ли союзниками и стратегическими партнерами для России. При этом, ответить на этот вопрос должна и она, - уверен политдеятель.

Подхватил риторику своего коллеги по дискуссии и политолог Марс Сариев, заметив, что подобные упущения дают возможность Западу вывести страны региона из зоны влияния Москвы.

- Глобальные игроки нередко используют в своих интересах "неустойчивые государства". Сейчас происходит именно такая ситуация. России необходимо сконцентрироваться на регионе и усилить взаимодействие с центрально-азиатскими республиками и с Кыргызстаном в частности, - считает отечественный эксперт.

Эти предложения внимательно выслушал и первый секретарь посольства Российской Федерации в КР Виктор Харченко. Он признал, что в целях расширения и дальнейшей активизации межгосударственного сотрудничества, России и Кыргызстану необходимо конкретизировать предложения по двустороннему сотрудничеству.

- Необходимо давать конкретные предложения по отраслям, чтобы можно было реализовывать совместные проекты. Очень хорошо, что существуют такие дискуссионные площадки, как Клуб региональных экспертов "Пикир", которые позволяют более детально рассматривать вопросы и формулировать идеи, - подчеркнул Харченко.

Надо отметить, что обсуждение было активным, стороны порой выходили за рамки предусмотренного форматом круглого стола временного регламента. В итоге эксперты КР и представители посольства пришли к выводу, что сторонам необходимо пересмотреть отношение друг к другу, переформатировать подходы, и вывести союзничество в плоскость координации позиций по ряду актуальных вопросов. Особенно, когда речь идет о нарастающей геополитической опасности.