Погода
$ 68.35 - 68.64
€ 84.20 - 85.32

Россия и Кыргызстан. Кто мы друг другу?

166  0
Виктория Григоренко

Прошедший накануне круглый стол "Россия после президентских выборов: российский фактор в обеспечении безопасности и экономической интеграции Кыргызстана", организованный Клубом региональных экспертов "Пикир", собрал небывалое количество участников.

Еще до начала мероприятия собравшиеся активно обсуждали приоритеты сотрудничества с Россией. После чего модератор Игорь Шестаков предложил продолжить дискуссию в формате мероприятия.

Первым взял слово сопредседатель Клуба экспертов КР "Пикир" экономист Джумакадыр Акенеев. Он напомнил, что Россия – единственный инвестор, который за время обретения суверенитета списывает долги нашему государству.

- Мы должны многим организациям: Всемирному банку, МВФ, правительству КНР. И периодически они нам напоминают о выплате по займам. Россия также была в этом списке. Сейчас она нам простила все долги. А все потому, что и КР для РФ - один из главных стратегических партнеров, - отметил Акенеев.

Однако политический деятель Ишенбай Кадырбеков, вступивший в обсуждение, уверен, что РФ все же необходимо пересмотреть свое отношение к Кыргызстану.

- Сотрудничество должно основываться не только на исторической памяти и торгово-экономических проектах, но и на уровне образовательного, культурно-гуманитарного и идеологического взаимодействия. Сейчас, начиная с дошкольных и заканчивая высшими учебными заведениями, нашим детям промывают мозги, моделируют сознание и вкладывают в их умы чужую идеологию. Это активно делают представители Запада, арабских стран, Китая. Единственная, кто не конкурирует за умы – Россия, - подчеркнул Кадырбеков.

Согласился с высказываниями предыдущего спикера и политический деятель Таалатбек Масадыков.

- По ряду вопросов у двух стран отсутствует общая позиция и кардинально расходятся векторы, что является недопустимым в формате стратегического партнерства. Сейчас, когда я слышу выступления наших чиновников по ряду международных, экономическим и вопросам внутренней и внешней безопасности, складывается впечатление, что мы еще не определились с внешнеполитическим вектором, и пока только ищем свой путь. Есть вопросы и к российским экспертам – у РФ вообще есть политика в отношении стран Центральной Азии, и кто ею занимается? Российским структурам и организациям, которые работают и действуют в Кыргызстане, необходимо собирать реальную и объективную информацию, делать четкий срез ситуации, происходящей у нас в республике. Нам давно пора определиться со своей позицией: являемся ли союзниками и стратегическими партнерами для России. При этом, ответить на этот вопрос должна и она, - уверен политдеятель.

Подхватил риторику своего коллеги по дискуссии и политолог Марс Сариев, заметив, что подобные упущения дают возможность Западу вывести страны региона из зоны влияния Москвы.

- Глобальные игроки нередко используют в своих интересах "неустойчивые государства". Сейчас происходит именно такая ситуация. России необходимо сконцентрироваться на регионе и усилить взаимодействие с центрально-азиатскими республиками и с Кыргызстаном в частности, - считает отечественный эксперт.

Эти предложения внимательно выслушал и первый секретарь посольства Российской Федерации в КР Виктор Харченко. Он признал, что в целях расширения и дальнейшей активизации межгосударственного сотрудничества, России и Кыргызстану необходимо конкретизировать предложения по двустороннему сотрудничеству.

- Необходимо давать конкретные предложения по отраслям, чтобы можно было реализовывать совместные проекты. Очень хорошо, что существуют такие дискуссионные площадки, как Клуб региональных экспертов "Пикир", которые позволяют более детально рассматривать вопросы и формулировать идеи, - подчеркнул Харченко.

Надо отметить, что обсуждение было активным, стороны порой выходили за рамки предусмотренного форматом круглого стола временного регламента. В итоге эксперты КР и представители посольства пришли к выводу, что сторонам необходимо пересмотреть отношение друг к другу, переформатировать подходы, и вывести союзничество в плоскость координации позиций по ряду актуальных вопросов. Особенно, когда речь идет о нарастающей геополитической опасности.

URL: https://www.vb.kg/370389
Теги:
Россия, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  