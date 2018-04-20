Эксклюзив VB.KG: Батыралиев о борьбе с фарммафией и планах на будущее

Талантбек Батыралиев - кардиохирург, доктор медицинских наук, профессор, действительный член Американской коллегии кардиологов, заслуженный деятель науки КР, межконтинентальный организатор кардиологической службы. Министр здравоохранения КР с ноября 2014 года.

"Переживший" на своем посту шесть составов правительства, Талантбек Батыралиев сам и его министерский подход к работе многократно подвергались критике. Он часто находился в эпицентре скандала, нередко – на грани отставки. Но от выбранного реформаторского пути не отказывался - четко отстаивал свою позицию, вступая в открытую конфронтацию с тем же Жогорку Кенешем.

В последние месяцы нападки со стороны критиков набирали обороты. С одной стороны против Батыралиева велась активная информационная кампания. С другой – парламентская комиссия, которая, проведя собственное расследование, выявила якобы грубейшие нарушения и злоупотребления в различных сферах здравоохранения. Более того, указывалась сумма ущерба государству в сотни миллионов сомов!

Разобраться в этом деле еще предстоит следственным органам. Сам Батыралиев заявил, что готов отстаивать свою правоту в правовом поле.

А вот готов ли он бороться за кресло министра здравоохранения? Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью VB.KG.