1000$ вымогали 19-летние девушки под угрозой опубликовать "компромат"

Без малого тысячу долларов вымогали две девушки у жительницы Бишкека. Они завладели некой информацией личного характера, и угрожали, что если та не выплатит им 75 тысяч сомов, опубликуют это в интернете.

Жертва шантажа обратилась в УВД Первомайского района, где и рассказала свою историю. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренных статьей 170 УК КР (Вымогательство).

В ходе оперативно-следственных мероприятий, во время передачи, промаркированных специальной краской денежных средств в сумме 10 тысяч сом, задержаны подозреваемые Ц.Е. и Д.Э 1999 года рождения (19 лет).

Шантажистки задержаны и водворены в ИВС. Теперь им светит срок.