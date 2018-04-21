В Минсоцтруда КР сопротивляются антикоррупционным реформам

Рабочая группа Совета безопасности Кыргызской Республики по контролю за реализацией государственной стратегии антикоррупционной политики в ходе очередного заседания рассмотрела результаты мониторинга реализации Плана мероприятий по внедрению антикоррупционной модели управления в Министерстве труда и социального развития страны.

План мероприятий по внедрению антикоррупционной модели управления в Министерстве труда и социального развития был одобрен и утвержден Рабочей группой Совета обороны 24 июня 2016 года. Указанный план состоял из 21 коррупционного риска в 8 коррупционных зонах, напоминает отдел информполитики АПКР.

Мониторинг реализации данного Плана был проведен 11 января 2018 года. В мониторинговую группу вошли представители Генеральной прокуратуры, секретариата Совета безопасности и эксперты Рабочей группы Совета безопасности.

По результатам проведенного мониторинга было выявлено, что из 99 пунктов Плана исполнено 70 пунктов (71%), находятся на стадии исполнения 12 пунктов (12%), не исполнено 17 пунктов (17%).

Несмотря на исполнение ряда мероприятий, часть ключевых антикоррупционных мер не была реализована. Было отмечено, что руководство Министерства труда и социального развития не смогло организовать четкую координацию деятельности по реализации антикоррупционных мер и не предусмотрело меры ответственности за их неисполнение.

Члены мониторинговой группы отметили, что были выявлены случаи оказания противодействия со стороны ответственных исполнителей антикоррупционного Плана министерства в части искоренения коррупционных рисков в работе с безработным гражданами.

По итогам заседания Рабочая группа рекомендовала министру труда и социального развития Таалайгуль Исакуновой рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям работников министерства, ответственных за реализацию неисполненных пунктов детализированного плана по демонтажу коррупционных рисков и привлечении к дисциплинарной ответственности их непосредственных руководителей.

Кроме того, Генеральной прокуратуре рекомендовано в установленном порядке внести акт прокурорского реагирования в Правительство Кыргызской Республики в отношении должностных лиц Министерства труда и социального развития в части неисполненных антикоррупционных мероприятий Плана.