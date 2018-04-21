Нобелевский лауреат: У Кыргызстана большое будущее

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков встретился с турецким ученым-биохимиком, профессором биохимии и биофизики Медицинской школы университета Северной Каролины США, лауреатом Нобелевской премии по химии Азизом Санжаром.

Глава государства тепло поприветствовал профессора Азиза Санжара и отметил, что очень рад визиту ученого международного масштаба в Кыргызстан для встреч с преподавателями и студентами Кыргызского Национального университета им Ж.Баласагына и кыргызско-турецкого университета "Манас".

"Ваш визит и встреча со студентами даст нашей молодежи воодушевление и стремление для новых достижений в науке. То, что вы позиционируете себя представителем всех тюркоязычных народов, вносит большой вклад в развитие отношений между тюркоязычными странами. Благодаря своему неустанному труду, вы стали известным на весь мир ученым, получившим Нобелевскую премию. Мы считаем вас достойнейшим представителем не только тюркоязычного мира, но всего человечества, мы гордимся вами", - передает слова президента Отдел информационной политики АПКР.

Азиз Санжар поблагодарил Сооронбая Жээнбекова за теплый прием и отметил, что Кыргызстан воспринимается всеми представителями тюркских народов, как вторая Родина.

В ходе беседы он отметил, что для развития государство должно делать акцент не только на разработку природных недр, но и на человеческие ресурсы.

"У страны, которая поддерживает стремление своих граждан к знаниям и науке, воспитывает у них внутренний дух и свободу - большое будущее. Меня радует, что Кыргызстан уделяет пристальное внимание развитию человека, сохранению мира. Ведь очень важно для человека развиваться в свободной и образованной стране", - сказал профессор Азиз Санжар.

В завершение встречи Президент Сооронбай Жээнбеков пожелал профессору плодотворного сотрудничества с учеными Кыргызстана и выразил надежду, что он поддержит Кыргызстан в развитии науки и знаний.