А вот за этот кабмин отвечать уж точно будет парламент. Депутаты, готовы?

Одно из самых, конечно же, серьезных политических событий последних дней - это отставка правительства. Точнее сказать - премьер-министра Сапара Исакова. Правительство в своем большинстве осталось на прежних местах.

Поменялось несколько позиций, и по ним до сих пор идут споры в самом парламенте. Не все члены Жогорку Кенеша одобряют, например, кандидатуру нового министра здравоохранения. Но, как говорится, что сделано, то сделано. Против бывшего министра Батыралиева на протяжении нескольких месяцев велась ожесточенная информационная кампания, так что проследить канал, который "снял" Батыралиева, и "поставил" Космоса Чолпонбаева, несложно.

Самое любопытное, что вопреки ожиданиям многих, в "новом" составе кабмина нет ставленников президента Жээнбекова. Строились предположения, что он "воткнет" в правительство тех, кто работал с ним на предвыборке, или "южных" сторонников.

Но, нет. Очевидных "продвиженцев" президента нет.

Будет правильнее назвать это правительство по-прежнему атамбаевским, ну или парламентским. Так что если кому и предъявлять претензии по работе этого кабмина, то народным избранникам, которые большинством голосов согласились и с кандидатурой премьер-министра, и структурой правительства.

Хотя, стоит отметить, некоторые кадровые решения по обновленному правительству вполне логичны. Например, возвращение Олега Панкратова. Интеграционные процессы по-прежнему остаются одними из самых важных для отечественной экономики.

Что ж, будем наблюдать за работой теперь уже нового правительства. Точнее, премьер-министра. Сможет ли он сделать эту ветвь власти действительно исполнительной?