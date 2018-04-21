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А вот за этот кабмин отвечать уж точно будет парламент. Депутаты, готовы?

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Марина Осипова

Одно из самых, конечно же, серьезных политических событий последних дней - это отставка правительства. Точнее сказать - премьер-министра Сапара Исакова. Правительство в своем большинстве осталось на прежних местах.

Поменялось несколько позиций, и по ним до сих пор идут споры в самом парламенте. Не все члены Жогорку Кенеша одобряют, например, кандидатуру нового министра здравоохранения. Но, как говорится, что сделано, то сделано. Против бывшего министра Батыралиева на протяжении нескольких месяцев велась ожесточенная информационная кампания, так что проследить канал, который "снял" Батыралиева, и "поставил" Космоса Чолпонбаева, несложно.

Самое любопытное, что вопреки ожиданиям многих, в "новом" составе кабмина нет ставленников президента Жээнбекова. Строились предположения, что он "воткнет" в правительство тех, кто работал с ним на предвыборке, или "южных" сторонников.

Но, нет. Очевидных "продвиженцев" президента нет.

Будет правильнее назвать это правительство по-прежнему атамбаевским, ну или парламентским. Так что если кому и предъявлять претензии по работе этого кабмина, то народным избранникам, которые большинством голосов согласились и с кандидатурой премьер-министра, и структурой правительства.

Хотя, стоит отметить, некоторые кадровые решения по обновленному правительству вполне логичны. Например, возвращение Олега Панкратова. Интеграционные процессы по-прежнему остаются одними из самых важных для отечественной экономики.

Что ж, будем наблюдать за работой теперь уже нового правительства. Точнее, премьер-министра. Сможет ли он сделать эту ветвь власти действительно исполнительной?

URL: https://www.vb.kg/370395
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Мухамметкалый Абулгазиев, Сооронбай Жээнбеков, парламент, правительство, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Котя
21.04.2018, 19:32

Ой что вы говорите??? Хорош заливать, этот прьемеришка новый лучший дружбан президентишки который с неба свалился откуда не возьмись.

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Кеша
21.04.2018, 20:37

Говорят же: не выбирай невесту, а выбирай ее родителей... Не зря говорят...

Смысл тут в чем? В том, что когда выбирают человека - в нашем случае президента, - то нужно глядеть НЕ на его фейс и личность, а на то, кто его дружки и окружение, кто придет из команды, раз выбирают первого..

И тут все - предсказуемо: поколь Жеенбекову 58 лет (в ноябре будет 60), то он возьмет себе в помощники (образно говоря, не прямых помощников) приблизительно таких же возраста и склада людей! В районе 50-60 лет.. И чуть хуже образованием, так как подчиненные не должны быть "умнее" шефа!

А если бы президентом был человек в районе возраста 40-45 лет, то все остальные его подчиненные были бы соответственно в районе 35-45 лет-годов! И было бы, действительно, омоложение состава, влилась бы "новая кровь"...

Это к тому, что какой выбор между Жеенбековым и Бабановым сделал Атамбаев, исходя из народной мудрости.....

Плюс то, что Жеенбеков сразу же, как только сел в кресло, то тут же отправил Атамбаева "от винта" подальше на три буквы, - называется...

И поэтому, не удивительно, что 40 летнего Исакова тоже вышвырнули в сторону вместе с его "детсадом", как они говорят,- и рассадили на лавке только своих одногодок и людей,ближе к нему душой,  мозгами, мышлением,ОБРАЗОМ ЖИЗНИ и "ценностями", которых они придерживаются...

Теперь вопрос: Жалеет ли Атамбаев, что так легкомысленно, и не обдумавши, выбрал между Жеенбековым и Бабановым первого?..........

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Karina Karimova
21.04.2018, 20:43
Карма: +1
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Плюсов: 2
Минусов: 1
Комментариев: 10

Да ладно. Парламент не привык отвечать за что либо. Нужно вернуть в закон о выборах обязательную отчетность перед своими избирателями и возможность отзывать неоправдавших себя депутатов. Чистки нужно начинать с парламента, а не правительства. 

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