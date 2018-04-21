Грандиозно! 2000 человек приняли участие в Ошском велозабеге

Сегодня, 21 апреля в Оше прошел массовый велозабег. В нем приняли участие порядка 2000 участников из числа спортсменов и студентов вузов города, учащихся городских общеобразовательных школ, жителей и активистов.

Участники проехали маршрутом от Подиума (площадка над рекой Ак-Буура) до нового моста в микрорайоне "Курманжан-Датка", и финишировали на Подиуме.

Велосипедистов поздравил вице-мэр Оша Асылбек Топчубаев, который подчеркнул важность того, что это мероприятие ежегодное, и проводится в Оше уже несколько лет.

По словам заведующей отдела социального развития мэрии города Ош Салтанат Амановой, велозабег – это хорошая возможность для каждого участника приобщиться к занятию спортом и укрепить свой спортивный потенциал.

По завершении мероприятия участники продемонстрировали различные финты на велосипедах, также состоялась концертная программа с участием молодых артистов.

Организатором выступила компания MegaCom совместно с мэрией города и Городским Комитетом по физической культуре и спорту.