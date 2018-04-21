Минздраву представили нового министра

Сегодня, 21 апреля 2018 года вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова представила центральному аппарату министерства здравоохранения нового министра, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что согласно Указа Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова от 20.04.2018 г. №105 министром здравоохранения КР назначен Чолпонбаев Космосбек Сариевич.

А вот и резюме Чолпонбаева. До сих пор о нем было известно лишь том, что он был главой Ассоциации фармацевтов Кыргызстана.

Министр родился в Иссык-Кульской обл., Ак-Суйском р-н, с. Ичке-Джергез

29 января 1963 года. Женат, двое детей.

Окончил с отличием Алма-Атинский государственный медицинский институт, фармацевтический факультет (1980-1985 гг.), специальность – фармация. Второе высшее образование-юрист (в 2011 г. окончил КГЮА).

Ученая степень и звания:

доктор фармацевтических наук, профессор

Знание языка: кыргызский и русский язык - свободно, английский язык –средний уровень

Знание компьютера: Microsoft office: Word, Exsel, Power Point

Печатные работы: 4 монографии, 107 научных трудов, 5 учебных пособий и 26 методических рекомендаций

Основные этапы трудовой и научно-педагогической деятельности:

1985-1987 гг. ассистент кафедры фармацевтической химии и технологии лекарственных форм Киргизского государственного медицинского института

1987-1990 гг. аспирант кафедры органической химии Московской медицинской Академии им. И.М. Сеченова

1990-1992 гг. старший преподаватель кафедры фармацевтической химии и технологии лекарственных форм Киргизского государственного медицинского института

1992-1994 гг. директор Научно-производственного центра стандартизации и контроля качества лекарственных средств Госконцерна "Кыргызфарминдустрия"

1994-1997 гг. генеральный директор научно-производственной фирмы "Кыргызфармимпэкс"

1997 г. начальник управления по лекарственным средствам и медицинской технике Министерства здравоохранения КР

1997-2002 гг. заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники – начальник управления контроля качества лекарственных средств и медицинской техники Министерства здравоохранения КР

2002 – 2010гг. заведующий кафедрой управления и экономики фармации, технологии лекарственных средств имени профессора Матыева Э.С. Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева; Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева, проректор по учебно-воспитательной работе и государственному языку

2010г. – по настоящее время заведующий кафедрой управления и экономики фармации, технологии лекарственных средств имени профессора Матыева Э.С. Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева

Общественная работа Был председателем Общественного наблюдательного совета МЗ КР