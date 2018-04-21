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Премьер-министр КР налаживает отношения с Казахстаном

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ВБ

Сегодня, 21 апреля, состоялся телефонный разговор между Премьер-министром Кыргызской Республики Мухаммедкалыем Абылгазиевым и Премьер-министром Республики Казахстан Бахытжаном Сагинтаевым, сообщает отдел по связям с общественностью аппарата правительства.

В ходе состоявшегося телефонного разговора Премьер-министр Республики Казахстан Бахытжан Сагинтаев поздравил Мухаммедкалыя Абылгазиева с назначением на должность Премьер-министра Кыргызской Республики и пожелал успехов на высоком государственном посту.

Кроме того, главы правительств двух стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-казахстанского двустороннего сотрудничества, основанного на принципах дружбы и взаимопонимания.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития взаимовыгодного диалога и выполнения договоренностей, достигнутых между главами двух государств.

URL: https://www.vb.kg/370401
Теги:
правительство, Кыргызстан, Казахстан, Мухамметкалый Абулгазиев
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