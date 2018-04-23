Погода
$ 68.35 - 68.64
€ 83.57 - 84.59

Кыргызстанец напал на нетрезвую женщину в Пензе

249  0
ВБ

На улице Богданова города Пенза мужчина напал на нетрезвую женщину, которая переходила дорогу. Он отобрал у нее планшет, сообщает "ПензаСМИ".

Пострадавшая сразу обратилась в участковый пункт полиции, находившийся неподалеку. Сотрудник пункта моментально выбежал, и буквально через минуту задержал грабителя, преградив тому дорогу.

Подозреваемым оказался 35-летний гражданин Кыргызстана. По его словам, он нуждался в деньгах, поэтому и напал на женщину. Выбор его был обусловлен тем, что женщина с явными признаками опьянения показалась ему легкой жертвой.

Отделением дознания отдела полиции №4 УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.

URL: https://www.vb.kg/370402
Теги:
грабеж, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  