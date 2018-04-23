Кыргызстанец напал на нетрезвую женщину в Пензе

На улице Богданова города Пенза мужчина напал на нетрезвую женщину, которая переходила дорогу. Он отобрал у нее планшет, сообщает "ПензаСМИ".

Пострадавшая сразу обратилась в участковый пункт полиции, находившийся неподалеку. Сотрудник пункта моментально выбежал, и буквально через минуту задержал грабителя, преградив тому дорогу.

Подозреваемым оказался 35-летний гражданин Кыргызстана. По его словам, он нуждался в деньгах, поэтому и напал на женщину. Выбор его был обусловлен тем, что женщина с явными признаками опьянения показалась ему легкой жертвой.

Отделением дознания отдела полиции №4 УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.