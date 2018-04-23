Роскомнадзор умудрился заблокировать Google

Роскомнадзор частично заблокировал поисковую систему Google, сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал prometheus.ru.

Согласно данным последней выгрузки Роскомнадзора, ведомство направило провайдерам для блокировки несколько IP-адресов, в числе которых оказались адреса главной страницы поиска google.com. Адреса заблокированы по решению Генпрокуратуры от 16 апреля (21-31-2018).

Пользователи сообщают об отсутствии доступа к поисковику последние 24 часа. По данным тепловой карты сбоев на сайте DownDetector, наиболее серьезные проблемы наблюдаются в европейской части России, преимущественно на юге, и в Красноярском крае, а также на территории Украины.

По данным "Роскомсвободы", на данный момент в реестре запрещенных сайтов находится 1 581 481 IP-адрес Google.

Массовые блокировки адресов Google и Amazon начались 16 апреля, когда Роскомнадзор приступил к исполнению решения Таганского суда Москвы о запрете работы мессенджера Telegram на территории России. Под блокировку попадали адреса, которые позволяли мессенджеру оставаться доступным. Кроме того, надзорное ведомство блокирует VPN и прокси-серверы, через которые можно обходить блокировку сайтов, попавших в черный список регулятора. 20 апреля сообщалось об ограничении доступа к 18 VPN и прокси.

Поводом для блокировки Telegram послужил отказ его создателя Павла Дурова предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки. Дуров заявил, что намерен потратить миллионы на поддержку сервисов, позволяющих Telegram работать в обход блокировок.

На площадках соцсетей россияне действительно жалуются на то, что не могут попасть на страницу поисковой системы. Только через собственные аккаунты.

Блокировки Роскомнадзора пока никак не коснулись пользователей на территории Кыргызстана.