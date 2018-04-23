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Граждане КР пытались выехать из России в Сирию и примкнуть к террористам

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ВБ

В Санкт-Петербурге были арестованы двое граждан Кыргызстана. По данным следствия, они пытались уехать в Сирию, чтобы воевать в рядах международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы", запрещена в РФ).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы городских судов Дарью Лебедеву, подозреваемые: 21-летний Маруфжон Исаков и 20-летний Камолиддин Азимжанов – арестованы на два месяца изначально в связи с тем, что у них нет постоянного места жительства и регистрации в РФ, а документы о временной регистрации у них просрочены. Оба фигуранта против заключения под стражу не возражали.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 1 декабря 2017 года по 17 апреля этого года подозреваемые нашли в Сирии пособника, который помог бы им вступить в "Джебхат ан-Нусру", отправили ему фото своих паспортов. Он же предложил Исакову и Азимжанову безопасный путь из России в Сирию и обещал посодействовать с доставкой на перевалочный пункт, а далее – с распределением в тренировочный лагерь боевиков.

Оба подозреваемых дали признательные показания. Против них возбуждено дело по признакам приготовления к участию в деятельности террористической организации

URL: https://www.vb.kg/370404
Теги:
Россия, терроризм, Кыргызстан
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Комментарии
Аяна Сейитбекова
23.04.2018, 10:43
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Комментариев: 3

Для слепых фанатов Сирия стала святое место, чтобы попасть в несуществующий рай.

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