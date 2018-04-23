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Представляете? В Алматы не готовят ашлян-фу!

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ВБ

Наш соотечественник Нурлан Камчыбеков, находящийся сейчас в Алматы, задал довольно простой вопрос на своем аккаунте в Facebook - где в Алматы продают ашлян-фу?

Поразительно, но из ответов следует, что... нигде.

Как так получилось, что легендарное блюдо одной из национальных кухонь Кыргызстана не дошло до столицы соседней республики - совершенно непонятно!

При этом выяснилось, что "визитную карточку" дунганской кухни - а это именно дунганское блюдо, успешно подают в Москве. Конечно же, выходцы из Кыргызстана.

Дорогие читатели! Давайте с вашей помощью составим карту ашлян-фу и других блюд национальных кухонь Кыргызстана - где, в каких городах и странах мира, в каких заведениях можно отведать наши гастрономические яства?

Ждем ваших сообщений!

URL: https://www.vb.kg/370405
Теги:
Казахстан, Каракол, Россия
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