Представляете? В Алматы не готовят ашлян-фу!

Наш соотечественник Нурлан Камчыбеков, находящийся сейчас в Алматы, задал довольно простой вопрос на своем аккаунте в Facebook - где в Алматы продают ашлян-фу?

Поразительно, но из ответов следует, что... нигде.

Как так получилось, что легендарное блюдо одной из национальных кухонь Кыргызстана не дошло до столицы соседней республики - совершенно непонятно!

При этом выяснилось, что "визитную карточку" дунганской кухни - а это именно дунганское блюдо, успешно подают в Москве. Конечно же, выходцы из Кыргызстана.

Дорогие читатели! Давайте с вашей помощью составим карту ашлян-фу и других блюд национальных кухонь Кыргызстана - где, в каких городах и странах мира, в каких заведениях можно отведать наши гастрономические яства?

Ждем ваших сообщений!