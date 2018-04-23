Реставрация Оперного театра в Бишкеке - фикция?

VB.KG просит профильные органы считать этот рассказ официальным обращением - разберитесь, пожалуйста! И суть даже не в том, кто это сделал, вернее, не сделал реставрацию должным образом. А кто это принял!

Вот, что обнаружил известный отечественный фотохудожник Александр Федоров:

"Гулял сегодня в городе, ноги сами вынесли к Оперному театру. О! Думаю, поснимаю- а я отреставрированный театр, пока он снова не облез. Чистое небо и кое-где хорошо падающий свет помогли мне в съемке, но когда я стал рассматривать свои работы на экране компьютера, то вылезли огрехи реставраторов.

Видимо комиссия, принимавшая работу, не соизволила подняться наверх и всё внимательно осмотреть. А при увеличении снимков стало видно, что подиум под статуями разваливается, и его не восстановили, лепнину вокруг окон тоже просто закрасили,

А лампы подсветки просто убивают картинку, ведь их можно было покрасить в белый цвет. И краска на рукаве танцовщицы уже потрескалась и сыпется. Вообщем, как всегда, как мы говорим-"сделали по-КОЛХОЗНОМУ"! Интересно сколько это стоило и кто делал? Сбоку ещё стоят "леса строительные" так что надо их заставить переделать", - написал он на своем аккаунте в FB.

Называется хотели непонятно как, сделали, как обычно.

Стыдно и обидно.