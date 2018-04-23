Вандалы сломали в Бишкеке мусорные урны ручной работы

Некрасивая история произошла в столице. Самые настоящие вандалы не просто сломали, сплющили мусорные урны недалеко от площади Ала-Тоо.

Тазалыковцы, которые, как выяснилось, сами делают эти урны, очень расстроились.

"Ну зачем так поступать? Когда уже начнут уважать наш труд, хотя бы иногда...мы многого не просим. Дорогие бишкекчане и гости столицы, не ломайте и не мните пожалуйста урны для мусора. Мы их сами изготавливаем. Они ручной работы.

p.s. Сегодня урну мы уже заменили. Все хорошо", - опубликовано на официальном аккаунте "Тазалыка" в FB.

Ну и правда, горожане, зачем так делать?