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Вандалы сломали в Бишкеке мусорные урны ручной работы

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ВБ

Некрасивая история произошла в столице. Самые настоящие вандалы не просто сломали, сплющили мусорные урны недалеко от площади Ала-Тоо.

Тазалыковцы, которые, как выяснилось, сами делают эти урны, очень расстроились.

"Ну зачем так поступать? Когда уже начнут уважать наш труд, хотя бы иногда...мы многого не просим. Дорогие бишкекчане и гости столицы, не ломайте и не мните пожалуйста урны для мусора. Мы их сами изготавливаем. Они ручной работы.

p.s. Сегодня урну мы уже заменили. Все хорошо", - опубликовано на официальном аккаунте "Тазалыка" в FB.

Ну и правда, горожане, зачем так делать?

URL: https://www.vb.kg/370407
Теги:
Тазалык, Бишкек
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