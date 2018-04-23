Сотрудник ГП КР, вымогавший 500 тысяч $, будет сидеть до конца следствия

21 апреля 2018 года в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики уголовного дела по факту получения взятки в особо крупных размерах, начальнику Управления по поддержанию государственного обвинения и представительства в судах Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Ч.У. предъявлено обвинение по признакам в совершении преступлений, предусмотренных ст. 313-1 (получение взятки) УК Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Первомайским районным судом г.Бишкек в отношении Ч.У. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия.

Ведется следствие.