Казахстанский "Хоргос" убьет отечественный "Дордой"?

Последнее время Кирнет пестрит рекламой различных шоп-туров в так называемую зону беспошлинной торговли "Хоргос". Выбор товаров огромен. По крайне мере, так утверждают организаторы туров.

Международный Центр приграничного сотрудничества (МЦПС) для беспошлинной торговли между Китаем и Казахстаном, "Хоргос" правительство РК презентовало еще в ноябре 2015 года. В последнее время он набирает немалые обороты. А, значит, напрашивается вполне резонный вопрос: не перетянет ли он от "Дордоя" покупателей из России, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана – именно они в настоящий момент составляют основной костяк "заезжих" оптовиков самого крупного рынка страны. Да и, до последнего времени, региона.

Сами предприниматели, при этом, уверены, что на данный момент альтернативы отечественному "Дордою" пока нет. На нашем рынке очень широкий и разнообразный выбор товаров, на "Хоргосе" пока предлагают лишь китайскую продукцию, но не товары из других стран. Иными словами, клиентам выбор не предоставлен.

Вице-президент "Дордоя" Сергей Пономарев отметил, что на данный момент конкуренция со стороны "Хоргоса" незначительна.

- С точки зрения товаров и ценовой политики "Хоргос" гораздо дороже нашего главного рыка. При покупке пары футболок возможно и действует беспошлинная зона, но свыше 500 единиц товара таможенной очистки уже избежать не получится. Да и есть ли смысл кыргызстанцам платить 2-2,5 тысячи сомов и ехать за парой джинс и одной футболкой? Это касается и казахов, проживающих ближе к нашей территории. Так как рынок расположен достаточно далеко от Алматы, - пояснил VB.KG Сергей Пономарев.

Конечно, "Хоргос" расширяется. Однако по количеству оптовых покупателей он все же уступает "Дордою", считает вице-президент "Дордоя".

- Можно судить даже по количеству транспорта. Возле "Хоргоса" в среднем стоит 400 автомобилей, у нас же их количество переваливает за 1-1,5 тысячи. Но есть одно "но" - в Казахстане, России сейчас происходит упрощение налогового администрирования, в отличие от нас. А при таком раскладе, все же, возможен отток продавцов туда. Да и установка контрольно-кассовых аппаратов, как планируют налоговики, увеличит себестоимость товара на "Дордое". В итоге он будет уже менее конкурентоспособным по сравнению с хоргоскими товарам. Поэтому, здесь отечественным властям надо мыслить масштабно . Тем более, когда на рынке держится весь Легпром –150 тысяч швейников, огромное число рабочих, 2 тысячи "тачкистов", не говоря уже про сферу обслуживания и т.д., - подчеркнул собеседник VB.KG.

Сергей Васильевич уточнил, что, конечно, в ближайшее время "Хоргос" нам не опасен, но недооценивать его роль в будущем все же не стоит.

- Пока туда приезжают в основном "одиночные" представители близлежащих по территории городов России и Казахстана. Как изменится ситуация в ближайшем будущем, предполагать сложно, - резюмировал Сергей Пономарев.