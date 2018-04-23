Завтра в значительной части столицы не будет питьевой воды

Как сообщают в ПЭУ "Бишкекводоканал", 24 апреля с 9.00 до 19.00 часов в некоторых районах города Бишкек будет прекращена подача питьевой воды.
В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Западный" будет прекращена подача питьевой воды в район,ограниченный улицами: Садыгалиева, Профсоюзная, Фучика и линией железной дороги, в том числе, в жилые районы:
- "Кызыл-Аскер";
- жилмассив 110 квартала;
- микрорайон "Достук";
- ЗАО "Шоро";
- ОсОО "Жашылча";
- ОсОО "Нургаз" (Управление сжиженного газа);
- ОсОО "Глобал Групп";
- подразделение Национальной гвардии;
- ЗАО "Алтын Тамыр";
- ОсОО "Кыргызконьягы";
- ОсОО "Тамга-Таш ЛТД";
- ОАО "Транс Союз Азия";
- АООТ "Кыргызмебель";
- на АЗС "Бишкек-Петролиум";
- Спецшколу МВД КР;
- филиал ЦСМ №1 по ул.Сельсоветская;
- Республиканский центр наркологии по ул.Кайназаровой (отделение №2);
- филиал №4 АО "Илбирс";
- ОсОО "Ак Жол" (угольный склад);
- ОАО "Асскон" (Авторемзавод);
- СШ №№15, 49, 50, 54;
- детский сад №159;
- АО "Полибетон";
- ОсОО "БПП Резьби";
- Автоколонна №2901;
- школа-интернат №1;
- Газгородок и его котельную;
- военные городки;
- воинские части и их котельные по ул.П.Лумумбы;
- районную котельную по пр.Чуй;
- фонд Госматрезервов по ул.Л.Толстого, 234;
-ГКНБ по ул.П.Лумумбы;
- Западная РЭС;
- ОАО "Бишкекский Мясокомбинат";
- Кондитерская фабрика;
- Военный комиссариат Ленинского района;
- Гипермаркет "Фрунзе-Плюс".
Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, предприятия и учреждения запастись питьевой водой.