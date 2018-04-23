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Завтра в значительной части столицы не будет питьевой воды

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ВБ

Как сообщают в ПЭУ "Бишкекводоканал", 24 апреля с 9.00 до 19.00 часов в некоторых районах города Бишкек будет прекращена подача питьевой воды.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Западный" будет прекращена подача питьевой воды в район,ограниченный улицами: Садыгалиева, Профсоюзная, Фучика и линией железной дороги, в том числе, в жилые районы:

- "Кызыл-Аскер";

- жилмассив 110 квартала;

- микрорайон "Достук";

- ЗАО "Шоро";

- ОсОО "Жашылча";

- ОсОО "Нургаз" (Управление сжиженного газа);

- ОсОО "Глобал Групп";

- подразделение Национальной гвардии;

- ЗАО "Алтын Тамыр";

- ОсОО "Кыргызконьягы";

- ОсОО "Тамга-Таш ЛТД";

- ОАО "Транс Союз Азия";

- АООТ "Кыргызмебель";

- на АЗС "Бишкек-Петролиум";

- Спецшколу МВД КР;

- филиал ЦСМ №1 по ул.Сельсоветская;

- Республиканский центр наркологии по ул.Кайназаровой (отделение №2);

- филиал №4 АО "Илбирс";

- ОсОО "Ак Жол" (угольный склад);

- ОАО "Асскон" (Авторемзавод);

- СШ №№15, 49, 50, 54;

- детский сад №159;

- АО "Полибетон";

- ОсОО "БПП Резьби";

- Автоколонна №2901;

- школа-интернат №1;

- Газгородок и его котельную;

- военные городки;

- воинские части и их котельные по ул.П.Лумумбы;

- районную котельную по пр.Чуй;

- фонд Госматрезервов по ул.Л.Толстого, 234;

-ГКНБ по ул.П.Лумумбы;

- Западная РЭС;

- ОАО "Бишкекский Мясокомбинат";

- Кондитерская фабрика;

- Военный комиссариат Ленинского района;

- Гипермаркет "Фрунзе-Плюс".

Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, предприятия и учреждения запастись питьевой водой.

URL: https://www.vb.kg/370410
Теги:
Бишкекводоканал, вода, Бишкек
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