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Напротив мэрии Джалал-Абада обосновался клуб азартных игр

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ВБ

Сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) установлено, что в городе Джалал-Абад на улице "Н. Айтматовой" напротив мэрии в компьютерном игровом клубе (без названия) осуществляется незаконная деятельность по проведению азартных игр, с применением компьютерных симуляторов и аппаратно-программного комплекса.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 259-1 (организация и (или) содержание игорного заведения, а также проведение азартных игр и лотереи с использованием игорного или лотерейного оборудования) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В тот же день, в связи с тем, что имелись опасения, что подлежащие изъятию предметы, вещи, ценности и документы, представляющие значение для данного дела, из-за промедления могли быть утрачены, повреждены или уничтожены, был проведен неотложный обыск, при выполнении которого были изъяты в качестве вещественных доказательств компьютерное оборудование, приспособленное для проведения азартных игр, жесткие диски и денежные средства.

Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) продолжаются проверочные мероприятия, направленные на выявление аналогичных фактов, по всей территории Кыргызской Республики.

В настоящее время ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/370411
Теги:
Джалал-Абадская область, казино, Финполиция
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