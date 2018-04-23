Жители солнечного города Ош поприветствовали веловесну!

В эти теплые выходные в городе Ош состоялось грандиозное спортивное мероприятие – открытие велосезона-2018 от MegaCom, которое собрало множество любителей и профессионалов велоспорта в одном месте.

Событие, вновь проведенное под флагом ведущего мобильного оператора страны, получилось по-настоящему масштабным за всю историю открытий. В долгожданном веломарше приняли участие около двух тысяч человек, побив рекорд прошлого года по количеству участников.

С самого утра сотни велосипедистов собирались у подиума над рекой Ак-Буура. Пока организаторы мероприятия раздавали фирменные футболки от MegaCom, собравшиеся активно фотографировались, делали селфи, снимали видео и делились яркими впечатлениями в социальных сетях.

Участников велопробега приветствовал генеральный директор компании MegaCom Азат Базаркулов:

"Проведение веломарша стало ежегодной доброй традицией, ведь это настоящий праздник для всех велолюбителей. Вот уже третий год подряд MegaCom выступает генеральным партнером спортивного события и приятно, что у многих велопробег прочно ассоциируется с MegaCom. В этом году открытие велосезона и в Бишкеке, и в Оше, мы посвятили выходу нового молодёжного тарифного плана – "Хайп", который отлично подойдёт самым активным, современным, прогрессивным, идущим со временем в ногу, людям".

Также с открытием велосезона велосипедистов поздравил вице-мэр города Ош Асылбек Топчубаев, отметив важность того, что это мероприятие стало традиционным, и проводится в Оше уже не первый год.

Жители и гости южной столицы проехались по центральным улицам: ул. Сай-бою - ул. Ленина – ул. Исанова - ул. Шакирова – ул. Нурматова - ул. Сай-бою. Расстояние назначенного маршрута составило 9 км, что на 2 км больше, чем в 2017 году.

На финише участников ожидали резиденты популярного скетч-шоу "Эл эмне дейт?", а также веселые конкурсы с фирменными подарками от мобильного оператора. Зрителей удивили своими экстремальными номерами ребята на спортивных велосипедах, порадовали собравшихся своими выступлениями, зажигательными танцами и юные артисты города Ош.

ia::img::center]213346[/media]Участники отмечают, что велооткрытие - отличный повод завести новые знакомства, увидеть старых друзей и знакомых, чтобы вместе открыть и продолжить новый сезон. Для приехавших в первый раз появилась уникальная возможность увидеть крупнейший сбор велосообщества, ощутить его радостную и добрую атмосферу. Праздник весны, дружбы, теплого весеннего солнца, праздник движения, и, конечно, настоящий день велосипеда прошел на ура.

MegaCom – за спорт и за здоровый образ жизни!