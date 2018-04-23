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Самый большой за 50 лет оползень образовался в Алматинской области

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Виктория Григоренко

Оползень в Алматинской области, который порядком напугал казахстанских специалистов и чиновников, признан самым большим за последние 50 лет.

"Язык оползня достиг русла реки Кольсай. Скорость передвижения грунта составляет один метр в час. Грунт может заполнить русло реки. Но река может проложить себе новое русло. Сейчас по реке проходит 2 куба воды. В конце мая и начале июня объем пропуска воды на реке составит 30 кубов. Грунтовая масса будет смываться через реку. Но это может привести к розливу в низовье. Мы хотим обеспечить проход воды через эвакуационный канал. Возможно применение взрывных работ", - цитируют казахстанские СМИ руководитель ГУ "Казселезащита" Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Токтар Баймолдаев. О происходящем он рассказал акиму Амандыку Баталову, прибывшему в Кольсайское ущелье.

Аким поручил поставить на низовье реки гусеничные экскаваторы для углубления дна. По его словам, в случае, когда горная масса перекроет реку, надо использовать метод сливания воды на моренных озерах, черпать воду или сифонным методом.

"8 апреля здесь было зафиксировано землетрясение, затем пошли дожди. Здесь находится линия тектонического разлома. Все это в совокупности могло привести к этому инциденту. Сейчас необходимо провести тщательное исследование на всех склонах гор, в особенности около населенных пунктов", - отметил Баталов.

URL: https://www.vb.kg/370413
Теги:
землетрясение, Казахстан, оползень, МЧС
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