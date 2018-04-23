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Восьмиклассница на машине отца сбила 5-летнего ребенка. Мальчик умер

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ВБ

Ученица 8 класса (13-14 лет) села за руль отцовской машины и сбила 5-летнего ребенка. Медики пытались сделать все возможное, но после операции ребенок скончался.

Трагедия произошла 22 апреля в управе Гульчо Алайского района. Информацию подтвердили VB.KG в МВД КР.

Это уже не первый случай, когда юные кыргызстанцы садятся за руль родительских авто, и совершают смертельные наезды.

Как правило, ни они – с учетом возраста, ни их родители не несут ответственности. Либо вопрос с родственниками погибших решается "по-любовно".

Неужели так будет и в этот раз, и даже родители юной автолюбительницы не понесут ответственность за эту смерть?

URL: https://www.vb.kg/370414
Теги:
Алайский район, ДТП, несовершеннолетние, погибшие
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