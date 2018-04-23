Погода
$ 68.35 - 68.64
€ 83.57 - 84.59

Бьет, значит любит? А если ножом?

151  0
Виктория Григоренко

К сожалению, подобные новости уже не воспринимаются как нечто из ряда вон выходящее. Разве что общественность удивляется, когда жертвой становится мужчина, а "насильником" - женщина.

Очередной семейный конфликт, очередная трагедия.

Как гласит сухой пресс-релиз ГУВД Чуйской области, в одном из сел Сокулукского района семейная перепалка закончился поножовщиной.

"Инцидент произошел в Сокулукском районе Чуйской области. 47-летняя К.А. повздорила со своим мужем 59-летним Ж.Т. Во время словесной перепалки супруг ударил ее ножом. Пострадавшая доставлена в территориальную больницу", - проинформировали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 104 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" УК КР.

Мужчина водворен в ИВС. Проводятся экспертизы.

Надеемся, женщина выживет.

URL: https://www.vb.kg/370415
Теги:
ГУВД, убийство
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  