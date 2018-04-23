Бьет, значит любит? А если ножом?

К сожалению, подобные новости уже не воспринимаются как нечто из ряда вон выходящее. Разве что общественность удивляется, когда жертвой становится мужчина, а "насильником" - женщина.
Очередной семейный конфликт, очередная трагедия.
Как гласит сухой пресс-релиз ГУВД Чуйской области, в одном из сел Сокулукского района семейная перепалка закончился поножовщиной.
"Инцидент произошел в Сокулукском районе Чуйской области. 47-летняя К.А. повздорила со своим мужем 59-летним Ж.Т. Во время словесной перепалки супруг ударил ее ножом. Пострадавшая доставлена в территориальную больницу", - проинформировали в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 104 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" УК КР.
Мужчина водворен в ИВС. Проводятся экспертизы.
Надеемся, женщина выживет.