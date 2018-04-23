Погода
$ 68.35 - 68.64
€ 83.57 - 84.59

Пара дней тепла, а потом опять дожди, заморозки, холод

863  0
Виктория Григоренко

В понедельник и во вторник в Кыргызстане сохранится ясная погода

Как сообщается на сайте Кыргызгидромета, 23-24 апреля без осадков.

"Ветер юго-восточный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с. Ливневые дожди пройдут в среду 25 апреля. Ветер западный 4-9 м/с, с усилением до 15-20 м/с", - отмечает ведомство.

Температура воздуха 10-12 градусов тепла ночью, днем воздух прогреется до 26 -28. Во вторник ночные температуры достигнут 11-13, днем 28-30. А вот 25 апреля похолодает: ночью 10-12, ночью 15-17.

МЧС Кыргызстана более суров в предупреждениях:

25-26 апреля ожидается неустойчивая погода: 25 апреля в Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях на большей части территории дожди, грозы, в горных районах снег, днем осадки интенсивные. В Иссык-Кульской и Нарынской областях ночью без осадков, днем дожди, грозы, в горных районах снег. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица и снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с, в Чуйской, Таласской, Нарынской, Иссык-Кульской областях с порывами до 17-22 м/с. 26 апреля ночью и утром на большей части территории дожди, в горных районах снег, ночью по востоку Иссык-Кульской области осадки интенсивные. 26 апреля днем осадки ожидаются в предгорных и горных районах. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица и снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с, в Нарынской, Иссык-Кульской областях с порывами до 15-20 м/с.

Ожидается понижение дневной температуры воздуха:25 апреля в зоне земледелия в Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей 10…15°, в предгорных районах 8…13°, 26 апреля в зоне земледелия Иссык-Кульской и Нарынской областей 8…13°, в горных районах 2…7°, в высокогорных районах 0…-5°.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

URL: https://www.vb.kg/370417
Теги:
погода, штормовое предупреждение
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  