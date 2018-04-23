Пара дней тепла, а потом опять дожди, заморозки, холод

В понедельник и во вторник в Кыргызстане сохранится ясная погода

Как сообщается на сайте Кыргызгидромета, 23-24 апреля без осадков.

"Ветер юго-восточный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с. Ливневые дожди пройдут в среду 25 апреля. Ветер западный 4-9 м/с, с усилением до 15-20 м/с", - отмечает ведомство.

Температура воздуха 10-12 градусов тепла ночью, днем воздух прогреется до 26 -28. Во вторник ночные температуры достигнут 11-13, днем 28-30. А вот 25 апреля похолодает: ночью 10-12, ночью 15-17.

МЧС Кыргызстана более суров в предупреждениях:

25-26 апреля ожидается неустойчивая погода: 25 апреля в Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях на большей части территории дожди, грозы, в горных районах снег, днем осадки интенсивные. В Иссык-Кульской и Нарынской областях ночью без осадков, днем дожди, грозы, в горных районах снег. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица и снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с, в Чуйской, Таласской, Нарынской, Иссык-Кульской областях с порывами до 17-22 м/с. 26 апреля ночью и утром на большей части территории дожди, в горных районах снег, ночью по востоку Иссык-Кульской области осадки интенсивные. 26 апреля днем осадки ожидаются в предгорных и горных районах. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица и снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с, в Нарынской, Иссык-Кульской областях с порывами до 15-20 м/с.

Ожидается понижение дневной температуры воздуха:25 апреля в зоне земледелия в Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей 10…15°, в предгорных районах 8…13°, 26 апреля в зоне земледелия Иссык-Кульской и Нарынской областей 8…13°, в горных районах 2…7°, в высокогорных районах 0…-5°.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.