Кто может выиграть в Бакай Банке 700 тысяч сом за денежные переводы?

Напомним, ОАО "Бакай Банк" и "Золотая Корона" объявили о начале акции "Год подарков" с 1 марта 2018 года. О том, кто может стать участником акции и вступить в борьбу за главный приз в 700 тысяч сом, мы узнали у Начальника Управления маркетинга и развития Бакай Банка Улана Мухамеда.

- Улан, расскажите о цели такой масштабной акции. Насколько нам известно, такая акция проводится впервые.

- Начнем с того, что акция была задумана в целях поддержки наших соотечественников, которые работают за рубежом и тех, кто часто пользуются различными системами денежных переводов. Ведь многим известно, что наши сограждане ежегодно переводят достаточно немаленькие суммы своим близким, чтобы поддержать их. По разным данным, за границей трудится от полумиллиона до миллиона кыргызстанцев, их переводы составляют примерно треть национального ВВП. Акция "Год подарков" послужит дополнительной финансовой поддержкой тем, кто осуществляет такие переводы.

- Кто может стать участником акции?

К участию в Акции "Год подарков" приглашаются все кыргызстанцы старше 18 лет. Для участия необходимо совершить отправку или получение денежных средств по системе денежных переводов "Золота Корона" в филиалах и сберегательных кассах Бакай Банка, расположенных на всей территории Кыргызской Республики.

- Сколько будет проводиться акция?

- Как видно из названия Акция будет длиться почти год, с 1 марта по 15 декабря 2018 года. Такой большой срок проведения установлен, для того чтобы как можно больше граждан смогли принять участие в Акции.

- Насколько нам известно, кроме основного приза в 700 тысяч сом, будут разыгрываться еще и другие призы. Какие они и кто их может получить?

- Да, Акция состоит из нескольких этапов: основного, где будет разыгран главный приз в 700 тысяч сом и трех промежуточных этапов, где будет разыгрываться бытовая техника. В первом этапе с 1 марта по 31 мая будет разыгран телевизор, во втором с 1 июня по 31 августа – стиральная машина и в третьем с 1 сентября по 15 декабря - холодильник. Кроме того, участники набравшие максимальные количество баллов также могут получить такие ценные призы, как ноутбук, пылесос, микроволновая печь, смартфон, чайник, утюг, рower вank, фильтр для питьевой воды и настенные часы.

- Расскажите подробнее об условиях участия в Акции "Год подарков"?

- В течение каждого этапа Акции Участники осуществляют отправку и/или получение денежных переводов в рамках Платежного сервиса "Золотая Корона – Денежные переводы" в любом офисе. Участникам Акции начисляются баллы за отправку и/или получение денежных средств: 1 балл за каждые 5 000 сом/рублей или 100 долл. США/евро. К примеру, за 20 000 сом будет начислено 4 балла и т.д. Баллы начисляются, не сгорают, и суммируются за весь период проведения акции. На одного человека в один рабочий день может быть начислено неограниченное количество баллов. Баллы не начисляются, если сумма перевода меньше порогового значения. Начисленные баллы не передаются третьему лицу.

- Как пройдет определение и награждение победителей акции?

- Победители будут определяться в промежуточных и основном этапах по максимальному количеству набранных баллов за отправку и получение денежных средств по системе "Золотая Корона" в офисах Бакай Банка. Для определения победителя суммируются все набранные баллы. Главный приз Акции – 700 000 (Семьсот тысяч) сом вручается Участнику, набравшему максимальное количество баллов за весь период Акции. Дополнительные награды вручаются по итогам каждого этапа акции. Все Победители промежуточных этапов участвуют в Акции при определении Победителя за весь период. Победители смогут получить призы на церемонии вручения в головном офисе Бакай Банка 25 декабря 2018 года. Мы рекомендуем всем, кто часто осуществляет или получает денежные переводы принять участие в Акции "Год подарков", для победителя эта акция станет ощутимым финансовым подспорьем!

Более подробно об уникальной Акции "Год подарков" от ОАО "Бакай Банк" и "Золотая Корона" можно узнать на сайте банка или позвонив на короткий номер: 6111.

***

"Бакай Банк" уже более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время более 70 сберегательных касс и филиалов обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.