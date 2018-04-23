Расул Умбеталиев выиграл судебное разбирательство у "Электрических станций"

Как сообщает эксперт по энергетике Расул Умбеталиев, в Первомайском районном суде г. Бишкек 20 апреля 2018 г. состоялось окончательное заседание судебного разбирательства по исковому заявлению ОАО "Электрические станции" об опровержении сведений, порочащих деловую репутацию и возмещении морального вреда, причиненных их распространением.

В исковом заявлении генеральный директор ОАО "Электрические станции" У. Кыдырбаев от 17.07.2017 г. №16-5/И-1318 Первомайский районный суд г. Бишкек просил:

1. Признать сведения Р. Умбеталиева "Департамент государственных закупок приостановил процедуру. Несмотря на это первый заместитель генерального директора ОАО "Электрические станции" Бердибек Боркоев написал письма директорам ГЭС на заключение договоров с российской компанией. Его решение незаконно, так как нет окончательного решения. Заместитель генерального директора компании действует по соглосовнию с Сапаром Исаковым и Айбеком Калиевым которые связаны с "РусГидро". Боркоева заставили написать эти письма" порочащими деловую репутацию ОАО "Электрические станции".

2. Ответчику опубликовать опровержение в средствах массовой информации.

3. Взыскать с Ответчика компенсацию морального вреда в размере 1 000000 (одного) миллиона сом

Судья Первомайского районного суда г. Бишкек А. Уметова вынесла постановление "В исковом заявлении ОАО "Электрические станции" к Р. Умбеталиеву отказать и компенсировать судебные издержки ОАО "Электрические станции"".

Основанием для подачи искового заявления ОАО "Электрические станции" явилось проведение пресс-конференции на сайте "24 kg" 1 июня 2017 г. экспертом ТЭК Р. Умбеталиевым "О грубых и незаконным нарушениях, при определении победителей конкурсных заявок, руководством ОАО "Электрические станции".

Предыстория (от Расула Умбеталиева):

"ОАО "Электрические станции" 9 марта 2017 г. объявило о проведении конкурса на закупку работ по проведению ремонта оборудования Токтогульской, Шамалды-Сайской, Уч-Курганской, Ат-Башинской ГЭСов, на сумму 43,5 млн. сомов.

Конкурсная комиссия, созданная приказом ОАО "Электрические станции" №58 от 9 марта 2017 г., рассмотрев 4 апреля 2017 г. заявки по конкурсу №17030940648803 от 30 марта 2017 г., приняла решение конкурсную заявку российской компании АО "Гидроремонт-ВВК", филиала ПАО "Русгидро" отклонить, из-за несоответствия квалификационным требованиям конкурсной документации, закупающей организации.

Согласно протоколов заседаний конкурсной комиссии от 4 и 20 апреля и 17 мая 2017 г. определены выигравшие конкурсные заявки, отвечающим по существу требованиям конкурсной документации:

Лот №1-ОАО "Нарынспецгидроэнергомонтаж" на сумму 8189131 сом.

Лот №2-ОАО "Нарынспецгидроэнергомонтаж" на сумму 7081319 сом.

Лот №4-ОАО "Нарынспецгидроэнергомонтаж" на сумму 6923069 сом. Лот№7-ОАО "Нарынспецгидроэнергомонтаж" на сумму 6923069 сом.

Лот№8- ОсОО "КаскадЭнергоМонтаж" на сумму 1572980 сом.

Лот№9- ОсОО "Гидростальмонтаж" на сумму 7743819 сом.

Аудиторское заключение ОсОО "Аудит Профи Групп" от 24 апреля 2017 г. по проведенному аудиту государственных закупок №17030940648803, по закупке работ "по ремонту оборудования ГЭС" подтвердило, что процедура закупок в целом соответствует требованиям закона КР "О государственных закупках".

Несмотря на решения конкурсной комиссии, заключения аудита и писем Департамента государственных закупок при Министерстве финансов КР от 2 мая 2017 г. №20-3-2/1036, №20-3-2/1037, от 16 мая 2017 г. №20-3-2/1166, от 20 мая 2017 г. №20-3-2/1219 о приостановлении процедуры закупки по конкурсу №17030940648803 от 30 марта 2017 г., 1-ый заместитель генерального директора ОАО "Электрические станции" Бердибек Боркоев 19 мая 2017 г. самолично принимает решение о присуждении победителем конкурса -российской компании АО "Гидроремонт-ВВК", филиала ПАО "Русгидро".

И направляет письма 23 мая 2017 г. руководителям Токтогульской, Шамалды-Сайской, Уч-Курганской, Ат-Башинской ГЭСов о заключении договоров по ремонту оборудования с российской компанией АО "Гидроремонт-ВВК", филиала ПАО "Русгидро".

Департамента государственных закупок при Министерстве финансов КР должен был включить в список недобросовестных и ненадежных поставщиков ПАО "Русгидро" из-за невыполнения сроков строительства ВНК ГЭС.

Из-за незаконных действий грубо нарушившего закона КР "О государственных закупках", Бердибека Боркоева подпадавшие статьям УК КР 303 "коррупция", 304 "злоупотребление служебным положением", 315 "Служебный подлог" Бердибека Боркоева кыргызские компании, которые были специально созданы и многие годы осуществляли строительство и ремонт оборудования на ГЭСах, понесли огромные убытки и нанесен большой ущерб республиканскому бюджету.

Вновь 1-ый заместитель генерального директора ОАО "Эл. Станции" Бердибек Боркоев, несмотря на несоответствия квалификационным требованиям конкурсной документации, закупающей организации подписывает договора с компаниями по ремонту оборудования на ТЭЦ г. Бишкек.

Эта коррупционная схема поставлена на "поток" и определены стандартные "шаблоны" не только в этой организации, но и в других энергокомпаниях", - утверждает независимый эксперт ТЭК Умбеталиев.