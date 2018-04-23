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Куплю "элитку" с видом на землетрясение или ужасы Иссык-Атинского разлома

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Виктория Григоренко

Депутаты ЖК на недавнем заседании парламента подняли вопрос о возведении зданий в зоне так называемого Иссык-Атинского тектонического разлома. Как отметил ряд парламентариев, есть свои правила и стандарты строительства, за сколько метров от него нужно строить. Ведь не факт, что после возможного сильного землетрясения все дома по Южной магистрали не рухнут.

Примечательно, что так называемый Иссык-Атинский сейсмический разлом в столице действительно существует. И в Советское время на его территории строительство было запрещено.

По существующем ныне сейсмокартам, выделяется несколько зон: непосредственно зона Иссык-Атинского разлома, расположенная выше Южной магистрали - примерно 200 метров, другая зона сильного сейсмического воздействия - примерно 500 метров от разлома и к югу и к северу, и зона меньшего воздействия - 1000 метров от линии разлома.

В настоящее время эксперты-сейсмологи ведение строительства на территории этих зон хотя и разрешили, но рекомендуют придерживаться соответствующих принципов строительства. Например, ограничиваться возведением лишь так называемых легких конструкций.

Однако частные строительные компании в последние пару лет на территории разлома строят массивные элитки и особняки. И порой сдают их в эксплуатацию в обход сейсмозапретам.

К слову, последствия сильного землетрясения для домов, находящихся именно в зоне разлома, могут быть катастрофическими. Кто понесет за это ответственность? Тем более непонятно, когда данный разлом может прийти в очередную фазу активности. Так как слухи о его затяжном спокойствии вызывают серьезное беспокойство.

По словам директора ИС НАН КР Каната Абдрахматова, таких разломов по Кыргызстану немало. Просто он единственный, про который есть научная информация.

- Ширина зоны, входящей в этот разлом, составляет 1,5 километра. Она невооруженным взглядом видна бишкекчанам. И стоит у "прилавков" гор. Разлом можно определить по рядку холмиков. Делится он на две зоны – 500 метров – здесь запрещено любое строительство и 1000 метров – лишь по разрешению ИС НАН КР и исключительно в соответствии с нормами Госстроя. Конечно, ранее здесь был наложен полный запрет на любое строительство. Сейсмокарта участка была составлена еще в 1989 году, но тогда и нормы застройки были другими, сейчас они изменились. Международные нормы также уже разрешают возведение жилых объектов близ разломов. Да и наши исследования показали, что ширину зоны влияния можно спокойно сократить до 150 метров, - отметил VB.KG Канатбек Абдрахматов.

Однако директор ИС НАН КР уточнил, что проблема в том, что некоторые стройкомпании возводят здания непосредственно на самом разломе, а чиновники не гнушаются выдачей "липовых" разрешений.

- При этом разлом очень протяженный. Опасность в том, что трещина находится под землей. И случись землетрясение, первые, кто попадут под разрушение, будут эти дома. В этом и кроется опасность, - подчеркнул Абдрахматов.

При этом сейсмолог добавил, что слухи о столетней активности данного разлома не имеют под собой оснований.

- Последнее движение тектонических плит близ Бишкека наблюдалось около 700 лет назад. Никакой 100-летней периодичности нами замечено не было, - заверил он.

Вопрос другой, что никто не знает, когда разлом может прийти в движение, или когда он максимальным образом отреагирует на землетрясение в регионе.

Так что приобретающим "элитное" жилье в зоне разлома стоит всерьез задуматься о своей безопасности. Мало ли...

URL: https://www.vb.kg/370420
Теги:
землетрясение, коррупция, нарушения, строительство, Бишкек
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