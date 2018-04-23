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Задержанных за митинг на "Макмале" пытаются вызволить всеми силами из СИЗО

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ВБ

Сегодня, 23 апреля, омбудсмен Кыргызской Республики Кубат Оторбаев встретился с жителями Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области. Посетители обратились к акыйкатчы с просьбой оказать содействие в освобождении 12 заключенных, в том числе двух школьников, в отношении которых Первомайский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста с содержанием под стражей в СИЗО №1. Кроме того они настаивали на привлечении к уголовной ответственности истинных виновников события, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Кубат Оторбаев пообещал, что изучит предоставленную ему информацию, а также отметил, что в ближайшие дни он направит письмо в адрес Жогорку Кенеша и правительство Кыргызской Республики с рекомендацией о создании комиссии по расследованию инцидента вокруг золотоизвлекательной фабрики.

Напомним, 11 апреля 2018 года межведомственная комиссия в составе более 30 человек собиралась проводить разъяснительную работу на золотоизвлекательной фабрике компании "Джи Эл Макмал Девелопинг", расположенной на территории комбината "Макмалзолото". Местные жители набросились на комиссию с камнями, более того, было уничтожено - сожжено имущество компании.

URL: https://www.vb.kg/370422
Теги:
Джалал-Абадская область, Макмал, омбудсмен, Тогуз-Тороуский район
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