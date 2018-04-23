Как получить квартиру в элитке, и не платить за нее? Лайфах от тети Наташи

30 марта 2018 года в газете "Вечерний Бишкек" был опубликован материал "Как у стройкомпании квартиры вымогают", описывающий историю ОсОО "ХУА-ЭР".

Видимо, тема оказалась болезненной – в редакцию уже VB.KG пришло письмо от представители компании "Гранд Хаус", которые поделились своей наболевшей историей.

Читаем и удивляемся – как, все же, востребовано в Кыргызстане дело небезызвестного Остапа Бендера.

В 2008 году строительная компания "Гранд Хаус" начала строить многоэтажный жилой дом в городе Бишкеке по улице Логвиненко. Несмотря на два финансовых кризиса, произошедших за это время, снижение цен на рынке недвижимости, ценой неимоверных усилий, компании удалось завершить строительство и в 2014 году сдать дом в эксплуатацию.

Дольщики получили свои квартиры, сделали в них ремонт и довольные стали отмечать новоселье.

Казалось бы, что титанический труд завершен и теперь можно вздохнуть с облегчением, но не тут-то было.

После окончания строительства у компании остались некоторые финансовые обязательства перед банком и инвесторами, поэтому, естественно, компания стала, что называется, собирать долги.

Среди должников большую часть были люди добросовестные и ответственные, и даже если они сталкивались с некоторыми трудностями по внесению очередных взносов за квартиру, компания шла к ним на встречу.

Но были такие, которые решили, что долги можно и нужно не отдавать. И среди них оказались две женщины Наталья и Лидия. С "тетей Наташей" читатели уже смогли познакомиться в публикации ВБ "Как у стройкомпании квартиры вымогают" (от 30 марта 2018 года). Так вот, как и стройкомпании "ХУА-ЭР", "тетя Наташа" приобрела в ОсОО "Гранд Хаус" три квартиры (оформив их на престарелую мать), заплатив лишь треть от их обшей стоимости. Закончив ремонт ("прихватив" при этом часть общей собственности - коридора), Наталья заселилась в квартиры вместе с членами своей семьи. Никакие уговоры и переговоры на нее не действовали, остаток суммы вносить она не собиралась. Тогда ОсОО "Гранд Хаус" вынуждено было обратить в суд.

И вот тут Наталья показала свое истинное лицо! На компанию обрушилось неимоверное количество проверок: начиная от пожарной инспекции, заканчивая прокуратурой!

В январе 2017 года по заявлению Натальи и Лидии, на основе заключения неопытного эксперта и под давлением "заинтересованных лиц", Первомайской прокуратурой Бишкека возбуждается уголовное дело в отношении должностных лиц Госэкотехинспекции КР, которые якобы незаконно ввели дом в эксплуатацию. Дело передается для расследования в ГКНБ КР.

Кульминацией этого нескончаемого потока "проверяющих" стало возбуждение в мае 2017 года уголовного дела уже против руководства стройкомпании. Заявление в Первомайское РУВД написали все те же Наталья и Лидия, о, якобы, совершенном в отношении их мошенничестве.

Всё просто: деньги заплатили, а квартиры не получили. Что это ложь, можно было бы легко установить еще на стадии доследственной проверки, поскольку обе женщины квартиры получили еще 2014 году, сделали ремонт и проживают в них. При этом обе имеют задолженность перед компанией. Однако следователь Первомайского РУВД Бишкека Абдраев М. решил иначе, и в июле 2017 года, в рамках возбужденного уголовного дела, наложил арест на 16 квартир и 2 коммерческих помещения, общей стоимостью порядка 1,5 млн долларов США (!!!) формально зарегистрированные за ОсОО "Гранд Хаус", но по факту принадлежащие участникам долевого строительства – людям и их семьям, которые в них уже проживают или работают.

К сожалению, руководство ОсОО "Гранд Хаус" только летом 2017 года узнало, что "тетя Наташа" такую комбинацию прокрутила не только с их компанией. Действуя точно по одной схеме при полном содействии правоохранительных органов (в частности, РУВД и районных прокуратур) Наталья в течение нескольких лет третировала несколько строительных компании Бишкека, насылая всевозможные многоповторные проверки, инициируя возбуждение уголовных дел против их руководства!

Представители ОсОО "Гранд Хаус" неоднократно обращались с ходатайствами о прекращении незаконного уголовного преследования и снятии необоснованного ареста в РУВД Первомайского района, органы прокуратуры всех уровней, в суды первой и апелляционной инстанций, в Аппарат Правительства Кыргызской Республики. Но несмотря на абсурдность оснований для возбуждения уголовного дела, отсутствие (более 10 месяцев следствия!!!) подозреваемых и обвиняемых, отсутствие события и состава преступления, уголовное дело не прекращается, аресты не снимаются. Уголовное дело неоднократно приостанавливалось, только вдумайтесь, "в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности"!

К слову сказать, возглавлял в то время Первомайское РУВД небезызвестный полковник милиции Джайлообаев Айбек - близкий родственник еще одной должницы ОсОО "Гранд Хаус", которая "по совместительству" является супругой высокопоставленного офицера финполиции. Супружеская пара приобрела квартиру в ОсОО "Гранд Хаус" стоимостью 127000 долларов, но заплатив лишь половину, сделав ремонт, проживают в ней, а остаток в 65000 долларов (кстати, подтвержденный решением районного суда), не оплачивает. Скорее всего, именно эта родственная связь и послужила, так сказать, "трамплином" для стремительного возбуждения уголовного дела и наложению арестов, по заявлению, основанному на вымышленных обстоятельствах и вранье.

Но на этом правовой беспредел не заканчивается!

В ноябре 2017 года после очередных жалоб на действия следователя в Правительство и Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики, уголовное дело было все же прекращено следователем Адбраевым с формулировкой "за отсутствием в деянии состава преступления". При этом Абдраев, намеренно или нет, в нарушение действующего законодательства Кыргызской Республики и противореча здравому смыслу, аресты с имущества не снял!

Вместо того, что поддержать решение следователя Абдраева о прекращении незаконно возбужденного уголовного дела, Генеральная прокуратура принимает совершенно абсурдное, на наш взгляд, решение: отменяет постановление о прекращении уголовного дела и направляет его в Финансовую полицию республики новому следователю, якобы для восполнения пробелов следствия!

При этом прекращение уголовного дела держится сотрудниками Генеральной прокуратуры в строжайшей тайне! О том, что дело 16 ноября было прекращено в ОсОО "Гранд Хаус" узнают совершенно случайно только в декабре и, что самое необъяснимое, не от сотрудников Генеральной прокуратуры.

С передачей данного уголовного дела в финполицию, для компании началось все сначала. Назначенный по этому делу следователь Финансовой полиции Сатканкулов, как и Абдраев, создавая видимость расследования, на самом деле, всячески затягивает его сроки по надуманным причинам.

Терпению руководства ОсОО "Гранд Хаус" пришёл конец, когда правоохранителей в очередной раз "поймали" на лжи.

Получив 20 марта 2018 года информацию от прокурора отдела Генеральной прокуратуры Белегенова о том, что уголовное дело (в очередной раз!) приостановлено в связи с "неготовностью заключения ранее назначенной судебно-строительно-технической экспертизы", представитель ОсОО "Гранд Хаус" решил уточнить эту информацию в Государственной экспертной службе при Правительстве КР.

ОсОО "Гранд Хаус" получило ошеломляющий ответ, что экспертиза по данному делу давно готова и заключение по ней еще осенью 2017 года отправлено следователю Абдраеву! Никакой другой экспертизы по данному уголовному делу в настоящее время в Службе не проводят.

Всем очевидно, что аресты на имущество компании нужны органам финансовой полиции и, вероятно, какому-то высокопоставленному чиновнику из Генеральной прокуратуры для оказания давления на учредителей ОсОО "Гранд Хаус" с целью вымогательства или завладения имуществом компании стоимостью несколько сотен тысяч долларов США! Но, вероятно, "оборотни" в погонах не ожидали, что на защиту стройкомпании встанут добропорядочные дольщики и облигационеры другой компании - кредитора ОсОО "Гранд Хаус". Они-то и стали писать жалобы в Генеральную прокуратуру, обращаться в Правительство КР и Президенту КР с требованием защитить бизнес от рейдеров и вымогателей.

Очевидно, понимая, что пришло время уже защищаться самому, следователь финполиции Сатканкулов, как мы предполагаем, при полном содействии руководства ГСБЭП, не снимая аресты на имущества ОсОО "Гранд Хаус", реализовав которое компании могут полностью рассчитаться с кредиторами, инициирует возбуждение еще одного уголовного дела! Следователь обзванивает кредиторов компании и предлагает писать заявления на их руководство о якобы совершенном мошенничестве!!!

Правоохранительные органы (сначала РУВД Первомайского района, а затем Финполиция при полном покровительстве Генеральной прокуратуры), наложив аресты на имущество, сначала искусственно создают условия, при которых компании не могут исполнить финансовые обязательства, и возбуждают против руководства уголовные дела!

Самое удивительное, что все это происходит сегодня, несмотря на выступление Президента Сооронбая Жеенбекова на заседании Совбеза КР, его критику в адрес Генеральной прокуратуры и Финполиции. Получается, что установки всенародно избранного Президента КР прекратить незаконное преследование предпринимателей для сотрудников правоохранительных органов и их руководства не указ!

Вызывает недоумение позиция Генеральной прокуратуры в данном деле. Вместо того, чтобы реализовать предоставленные законом надзорные полномочия в полном объеме, ее сотрудники удовлетворяются устными пояснениями следователя. Полное ощущение, что и ответы на жалобы и ходатайства, направляемые в Генеральную прокуратуру на действия (бездействия) следователя Сатканкулова пишет сам Сатканкулов!

В конце марта 2018 года уголовное дело, возбужденное более года назад в отношении должностных лиц Госэкотехинспекции КР на основе заключения комиссионной экспертизы, ГКНБ прекращает в связи с отсутствие состава преступления, но… Генеральная прокуратура это решение отменяет и направляет уголовное дело для проведения расследования, как вы думаете куда?

Правильно в Финполицию, следователю Сатканкулову! Замкнутый круг!

Здесь следует отметить, что в настоящее время в судах Бишкека рассматриваются три гражданских дела, которые инициировало ОсОО "Гранд Хаус". Ответчики "тетя Наташа", ее компаньонка Лидия, и супруга финполицейского подали к компании встречные иски разные по содержанию, но основанные на одном документе – первоначальном заключении эксперта, которое легло в основу возбуждения уголовного дела против должностных лиц Госэкотехинспекции КР.

И для всех троих появление комплексной экспертизы, полностью опровергающей выводы первоначальной экспертизы, означает полный крах! К слову сказать, только Наталья подала к компании иск на сумму более 20 млн. сомов.

Теперь становится очевидно, почему уголовное дело, прекращенное Первомайским РУВД Бишкека и уголовное дело, прекращенное ГКНБ, чудесным образом оказались в Финполиции. Так кое-кому легче и проще решать свои собственные финансовые вопросы.