Труп в Токмаке. Задержаны двое 28-летних местных жителей

В городе Токмак в одной из квартир найдено тело мужчины со следами телесных повреждений. Об сообщили в ГУВД Чуйской области.

В смерти токмакчанина подозреваются двое местных жителей 28-ми лет, информирует ведомство.

"17 апреля 2018 года в квартире одного из домов в г.Токмак обнаружено тело 38-летнего мужчины А.С. с телесным повреждениями и кровоподтеками в области лица. Сотрудниками ОВД по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое местных жителей: 28-летние К.А. и Т.И", - сообщают в ГУВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.104 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" УК КР.

"Для окончательного установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемые водворены в ИВС", - добавили в ГУВД Чуйской области.