348 гаражей демонтировали в микрорайоне Восток-5 Бишкека

Управлением землепользования и строительства мэрии Бишкека в рамках реализации второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети" за счет безвозмездного гранта КНР по реконструкции дороги по улице Айтматова в микрорайоне Восток-5 были произведены работы по демонтажу 348 гаражей и освобождена территория в 15 000 квадратных метров, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее со стороны УЗС столичной мэрии владельцам металлических гаражей была проведена разъяснительная работа по освобождению муниципальной территории.

В связи с чем владельцами гаражей были приняты меры по освобождению муниципальной территории в добровольном и принудительном порядке, путем демонтажа гаражей.

Управлением землепользования и строительства столичного муниципалитета, а также остальными городскими службами будут продолжены работы по демонтажу объектов подпадающих под строительство дорог для разгрузки центральных улиц Бишкека и продолжены работы по демонтажу самовольных объектов на территории города.