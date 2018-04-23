Все больше граждан КР, совершивших преступление дома, скрываются в России

Представительство МВД КР в РФ не прекращают поиск лиц, совершивших преступление на родине, и скрывающихся в России от следствия и суда.

Нередко эти поиски оказываются успешными.

Так, накануне совместно с сотрудниками ОМВД России по Преображенскому району г.Москвы при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение разыскиваемого гражданина Т.Б. 1986 г.р., уроженца Жалал-Абадской области.

Вышеуказанный гражданин разыскивался ОВД г.Джалал-Абад, как скрывшийся от органов следствия по обвинению в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.246 УК КР "Незаконное изготовление, приобретение, хранение перевозка и.ли пересылка наркотических средств либо психотропных веществ". 14 апреля 2018 года гражданин Т.Б. 1986

г.р., задержан и водворен в ИВС.

А 11 апреля 2018 года при содействии Представительства МВД КР в РФ сотрудниками УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение разыскиваемого гражданина М.уулу Т., 1993 года рождения, уроженца Жайылского района Чуйской области. В тот же день разыскиваемое лицо задержано.

Гражданин М.уулу Т. был объявлен в межгосударственный розыск и разыскивался отделом внутренних дел Жайылского района как скрывшийся от органов следствия по обвинению в совершении тяжкого преступления по ст.28-97 "Покушение на убийство" УК КР.

Розыскное дело было заведено в декабре 2017 года, мера пресечения "арест". Инициатору розыска направлено уведомление. В отношении указанных лиц решается вопрос об экстрадиции согласно Минской конвенции.