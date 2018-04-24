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От пшеницы до свеклы. Фермеры перешли к активной фазе работ

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Виктория Григоренко

Весенне-полевые работы по Кыргызстану вступили в активную фазу. Об этом VB.KG сообщил главный специалист отдела развития земледелия, семеноводства и органического сельского хозяйства Минсельхоза Адилет Нарынбеков.

Как он отметил, по состоянию на 20 апреля засеяно 187,3 тысячи гектаров колосовых. Это 66,3 процента от намеченного объема культур.

- Это выше прошлого года на 39 тысяч гектаров. Из них пшеница составляет – 62,7 тысяч га или 57 процентов от планируемой площади. Ячменя посажено 124,6 тысяч га. Идет активная посадка картофеля – 14,5 тысяч га. Всего по республике его высадят 84 тысячи гектара. Также потихоньку начат посев овощных культур. На данный момент около 16,8 тысяч гектаров, или 32,3 процента от общего количества. Кукурузы – 20,8 тысяч гектар, масленичных растений – 17,1 тысяч га, - поделился Нарынбеков.

Потихоньку начинается по КР посадка зернобобовых культур.

- Пока всего 18 тысяч гектаров. Хлопчатника -10 тысяч. Он произрастает в Джалал-Абадской и Ошской областях. Что касается сахарной свеклы, посевы которой в последние годы увеличиваются, то на сегодняшний день она составляет 11 тысяч гектаров из 18. После запуска завода "Кошой" проблем с ее переработкой у аграриев не возникает, - добавил Нарынбеков.

Как уточнил специалист, несмотря на раннюю весну, погода пока неустойчивая. Особенно в горных и предгорных районах. В целом же, весенне-полевые работы продлятся до конца мая - начала июня в зависимости от региона КР.

URL: https://www.vb.kg/370428
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство
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