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22,2 тонны сухофруктов из Кыргызстана не доехали до Новосибирска

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Виктория Григоренко

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области пресекли попытки незаконного ввоза порядка 22,2 тонны смеси сухофруктов из Кыргызстана. Об этом сообщает ведомство.

"Груз был задержан на фитосанитарном контрольном посту "Карасук" в минувшие выходные. Партии следовали автомобильным транспортом с территории республики Кыргызстан для реализации на рынках Новосибирска и Красноярска. При проверке был обнаружен недействительный фитосанитарный сертификат. В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всей продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации был запрещен. Все грузы возвращены отправителям", - проинформировали в ведомстве.

Помимо продукции из Кыргызстана задержаны и партия овощей из Казахстана.

"Репчатый лук, свекла, капуста цветная и брокколи общим весом 50 тонн перевозились с недостоверной маркировкой на грузе, кроме того, на свеклу и капусту не был предъявлен сертификат, подтверждающий безопасность продукции. Еще две партии репчатого лука общим весом 43,5 тонны перевозились в отсутствие маркировок", - добавили в Россельхознадзоре.

URL: https://www.vb.kg/370429
Теги:
Россия, экспорт
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